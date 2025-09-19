Форвард "Спортинга" Франсишку Тринкао поделился эмоциями после уверенной домашней победы над "Кайратом" в стартовом туре общего этапа Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

Лиссабонцы не оставили дебютанту шансов, разгромив его со счётом 4:1. Тринкао оформил дубль, забив на 44-й и 65-й минуте.

"В Лиге чемпионов не бывает легких матчей. Мы начали в медленном темпе, но затем увеличили обороты и начали забивать. Это отличный старт для нас", - передает слова футболиста пресс-служба УЕФА.

Во втором туре ЛЧ команда из Португалии сыграет на выезде против "Наполи", а "Кайрат" примет на своём поле мадридский "Реал".

