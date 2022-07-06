Костанайский "Тобол" сыграл вничью с венгерским "Ференцварошем" в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча команд прошла в Костанае и завершилась со счетом 0:0. При этом за первый тайм "Тобол" ни разу не ударил в створ ворот соперника, тогда как "Ференцварош" едва не забил, но двойной сэйф Александра Мокина спас костанайцев.

Противостояние команд запомнилось массовой потасовкой футболистов, произошедшей в концовке первого тайма.

Ответная игра состоится 13 июля в Будапеште.

В случае выхода во второй отборочный раунд Лиги чемпионов "Тобол" встретится с победителем пары "Слован" (Словакия) - "Динамо" Батуми (Грузия).

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