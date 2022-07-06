Старт "Тобола" в Лиге чемпионов обернулся массовой потасовкой футболистов

Футболисты костанайского "Тобола" и венгерского "Ференцвароша" устроили массовую потасовку во время матча квалификации Лиги чемпионов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Инцидент произошел в концовке первого тайма. Ее спровоцировал игрок "Ференцвароша" Франк Боли, который отмахнулся от соперника. Этот момент остался без внимание главного рефери, после чего игрок "Тобола" Багдат Каиров решил выяснить отношения с обидчиком, что привело к массовой потасовке с участием других футболистов.

В итоге и Боли, и Каиров получили по желтой карточке.

Добавим, что матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов проходит в эти минуты в Костанае. После первого тайма счет - 0:0.

Ответная игра состоится 13 июля в Будапеште.

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