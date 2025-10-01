Лига чемпионов
"Не расстраиваемся". В "Кайрате" нашли плюсы после поражения "Реалу" в ЛЧ

©Vesti.kz/Болат Айтмолда

Защитник алматинского "Кайрата" и сборной Казахстана Еркин Тапалов высказался о поражении мадридскому "Реалу" во втором туре общего этапа Лиги чемпионов, передают Vesti.kz.

Напомним, это была первая в истории игра "жёлто-чёрных" на домашнем стадионе в Алматы. Матч завершился со счётом 5:0 в пользу испанского гранда.

"Вы сами всё видели. Соперник очень силён. Но мы не расстраиваемся, потому что получили огромный опыт. Нам нужны такие игры. Готовимся к следующим играм", - сказал Тапалов в эфире Qazsport.

В стартовом туре главного еврокубка "Реал" на своём поле обыграл "Марсель" (2:1), тогда как "Кайрат" уступил в Португалии местному "Спортингу" со счётом 1:4.

В третьем туре "сливочные" 22 октября в Испании сыграют против "Ювентуса", а алматинский клуб днём ранее, 21 октября, примет кипрский "Пафос".

После двух матчей "Реал" с 6 очками единолично лидирует в общем зачёте Лиги чемпионов, в то время как "Кайрат" пока не набрал ни одного балла и замыкает таблицу из 36 участников.

Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Бавария 2 2 0 0 8-2 6
2 Реал М 2 2 0 0 7-1 6
3 Интер 2 2 0 0 5-0 6
4 Тоттенхэм Хотспур 2 1 1 0 3-2 4
5 ПСЖ 1 1 0 0 4-0 3
6 Атлетико М 2 1 0 1 7-4 3
7 Марсель Олимпик 2 1 0 1 5-2 3
8 Спортинг Л 1 1 0 0 4-1 3
9 Брюгге 2 1 0 1 5-3 3
10 Юнион Сент-Жилуаз 1 1 0 0 3-1 3
11 Манчестер Сити 1 1 0 0 2-0 3
12 Арсенал 1 1 0 0 2-0 3
13 Карабах 1 1 0 0 3-2 3
14 Барселона 1 1 0 0 2-1 3
15 Айнтрахт Фр 2 1 0 1 6-6 3
16 Ливерпуль 2 1 0 1 3-3 3
17 Челси 2 1 0 1 2-3 3
18 Аталанта 2 1 0 1 2-5 3
19 Галатасарай 2 1 0 1 2-5 3
20 Буде-Глимт 2 0 2 0 4-4 2
21 Боруссия-09 Д 1 0 1 0 4-4 1
22 Ювентус 1 0 1 0 4-4 1
23 Копенгаген 1 0 1 0 2-2 1
24 Байер 1 0 1 0 2-2 1
25 Олимпиакос 1 0 1 0 0-0 1
26 Славия П 2 0 1 1 2-5 1
27 Пафос 2 0 1 1 1-5 1
28 Ньюкасл Юнайтед 1 0 0 1 1-2 0
29 Вильярреал 1 0 0 1 0-1 0
30 Бенфика 2 0 0 2 2-4 0
31 ПСВ Эйндховен 1 0 0 1 1-3 0
32 Атлетик 1 0 0 1 0-2 0
33 Наполи 1 0 0 1 0-2 0
34 Монако ФК 1 0 0 1 1-4 0
35 Аякс 2 0 0 2 0-6 0
36 Кайрат 2 0 0 2 1-9 0

