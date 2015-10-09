Назван игрок, из-за которого "Кайрат" потерпел разгром в Лиге чемпионов

Российский сайт "Футбол на Куличках" определил лучшего игрока матча между алматинским "Кайратом" и бельгийским "Брюгге" в Лиге чемпионов, передают Vesti.kz.

Матч 7-го тура общего этапа прошёл в Астане и завершился со счётом 4:1 в пользу гостей.

Лучший игрок матча - Ханс Ванакен

"Многие игроки "Брюгге" провели яркий матч. Среди них мы отдельно выделили Ванакена. Лидер бельгийского клуба действовал активно на протяжении всей встречи и записал на свой счёт два результативных действия. В первом тайме Ханс отличился сам, а во второй 45-минутке он ассистировал Мехеле", - пишет ФНК.

"Кайрат" после этой неудачи лишился теоретических шансов на выход в плей-офф турнира, расположившись с одним баллом на последнем, 36-м месте в общей таблице Лиги чемпионов. "Брюгге" с семью набранными очками занимает 26-ю строчку.

В заключительном 8-м туре, который состоится 28 января, "Кайрат" сыграет на выезде с лондонским "Арсеналом", а "Брюгге" примет дома французский "Марсель".

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!