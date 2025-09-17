Моуринью согласился возглавить клуб из Лиги чемпионов

Известный португальский специалист Жозе Моуринью близок к тому, чтобы возглавить новый клуб, передают Vesti.kz.

Ранее появилась информация, что "Бенфика" договаривается с Моуринью после отставки Бруну Лаже с поста главного тренера команды. "Бенфика" накануне проиграла "Карабаху" (2:3) в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. Причем азербайджанский клуб отыгрался 0:2.

По данным журналиста и инсайдера Бена Джейкобс, Моуринью ответил согласием на предложение лиссабонской команды. Ранее Жозе уже возглавлял лиссабонских "орлов" – с сентября по декабрь 2000 года.

Последним местом работы Жозе был турецкий "Фенербахче". Примечательно, что в конце августа турецкий клуб отправил Моуринью в отставку после вылета из раунда плей-офф Лиги чемпионов как раз от "Бенфики" (0:0, 0:1).

Также Моуринью работал с такими клубами, как мадридский "Реал", лондонские "Челси" и "Тоттенхэм", миланский "Интер", "Рома" и "Порту".