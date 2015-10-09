Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Лига чемпионов
Сегодня 17:24
 

Мостовой оценил выступление "Кайрата" в Лиге чемпионов

  Комментарии

Поделиться
Мостовой оценил выступление "Кайрата" в Лиге чемпионов ©ФК "Кайрат"

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой в интервью Sports24.kz оценил игру "Кайрата" в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов против "Копенгагена", передают Vesti.kz.

Поделиться

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой в интервью Sports24.kz оценил игру "Кайрата" в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов против "Копенгагена", передают Vesti.kz.

"Копенгаген" одержал победу на своём поле со счётом 3:2.

"Кайрат" должен радоваться новому формату ЛЧ

"Да, проиграли в один мяч — и это уже о многом говорит. "Кайрат" вообще должен радоваться тому, что играет в Лиге чемпионов по новому формату. Им дали возможность посмотреть уровень, почувствовать атмосферу, встретиться с топ-клубами. Разве это не праздник?".

Перспективы клуба

"Получится попасть в топ-24 — молодцы. Не получится — никто трагедию делать не будет. Таблица длинная и непривычная, иногда даже трудно понять, кто на каком месте. А рядом с "Кайратом" располагаются клубы с огромной историей. Поэтому смысла строить иллюзии нет".

Об ошибке Дамира Касабулата

"Футбол — это игра, а не точная наука. Где-то ошибка, где-то удача, где-то отскок. Таких эпизодов в футболе миллион. Надо готовиться к следующему матчу и цепляться за возможность попасть в число 24 лучших".

О воспитанниках "Кайрата"

"То, что в команде сразу несколько своих воспитанников, — отличная новость. Это сигнал, что клуб движется в правильном направлении. Сатпаев, Анарбеков, Байбек, Калмурза — ребята растут и прогрессируют. Значит, и остальные могут".

Следующие матчи "Кайрата" в Лиге чемпионов

🔹 9 декабря: "Кайрат" - "Олимпиакос" (20:30)
🔹 20 января: "Кайрат" - "Брюгге" (20:30)
🔹 29 января: "Арсенал" - "Кайрат" (01:00)

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 5 5 0 0 14-1 15
2 ПСЖ 5 4 0 1 19-8 12
3 Бавария 5 4 0 1 15-6 12
4 Интер 5 4 0 1 12-3 12
5 Реал М 5 4 0 1 12-5 12
6 Боруссия-09 Д 5 3 1 1 17-11 10
7 Челси 5 3 1 1 12-6 10
8 Спортинг Л 5 3 1 1 11-5 10
9 Манчестер Сити 5 3 1 1 10-5 10
10 Аталанта 5 3 1 1 6-5 10
11 Ньюкасл Юнайтед 5 3 0 2 11-4 9
12 Атлетико М 5 3 0 2 12-10 9
13 Ливерпуль 5 3 0 2 10-8 9
14 Галатасарай 5 3 0 2 8-7 9
15 ПСВ Эйндховен 5 2 2 1 13-8 8
16 Тоттенхэм Хотспур 5 2 2 1 10-7 8
17 Байер 5 2 2 1 8-10 8
18 Барселона 5 2 1 2 12-10 7
19 Карабах 5 2 1 2 8-9 7
20 Наполи 5 2 1 2 6-9 7
21 Марсель Олимпик 5 2 0 3 8-6 6
22 Ювентус 5 1 3 1 10-10 6
23 Монако ФК 5 1 3 1 6-8 6
24 Пафос 5 1 3 1 4-7 6
25 Юнион Сент-Жилуаз 5 2 0 3 5-12 6
26 Брюгге 5 1 1 3 8-13 4
27 Атлетик 5 1 1 3 4-9 4
28 Копенгаген 5 1 1 3 7-14 4
29 Айнтрахт Фр 5 1 1 3 7-14 4
30 Бенфика 5 1 0 4 4-8 3
31 Славия П 5 0 3 2 2-8 3
32 Буде-Глимт 5 0 2 3 7-11 2
33 Олимпиакос 5 0 2 3 5-13 2
34 Вильярреал 5 0 1 4 2-10 1
35 Кайрат 5 0 1 4 4-14 1
36 Аякс 5 0 0 5 1-16 0

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Англии 2025/26   •   Англия, Лондон   •   Регулярный чемпионат, мужчины
30 ноября 21:30   •   не начат
Челси
Челси
(Лондон)
- : -
Арсенал
Арсенал
(Лондон)
Кто победит в основное время?
Челси
Ничья
Арсенал
Проголосовало 159 человек

Реклама

Живи спортом!