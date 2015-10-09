Мостовой оценил выступление "Кайрата" в Лиге чемпионов

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой в интервью Sports24.kz оценил игру "Кайрата" в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов против "Копенгагена", передают Vesti.kz.

"Копенгаген" одержал победу на своём поле со счётом 3:2.

"Кайрат" должен радоваться новому формату ЛЧ

"Да, проиграли в один мяч — и это уже о многом говорит. "Кайрат" вообще должен радоваться тому, что играет в Лиге чемпионов по новому формату. Им дали возможность посмотреть уровень, почувствовать атмосферу, встретиться с топ-клубами. Разве это не праздник?".

Перспективы клуба

"Получится попасть в топ-24 — молодцы. Не получится — никто трагедию делать не будет. Таблица длинная и непривычная, иногда даже трудно понять, кто на каком месте. А рядом с "Кайратом" располагаются клубы с огромной историей. Поэтому смысла строить иллюзии нет".

Об ошибке Дамира Касабулата

"Футбол — это игра, а не точная наука. Где-то ошибка, где-то удача, где-то отскок. Таких эпизодов в футболе миллион. Надо готовиться к следующему матчу и цепляться за возможность попасть в число 24 лучших".

О воспитанниках "Кайрата"

"То, что в команде сразу несколько своих воспитанников, — отличная новость. Это сигнал, что клуб движется в правильном направлении. Сатпаев, Анарбеков, Байбек, Калмурза — ребята растут и прогрессируют. Значит, и остальные могут".

Следующие матчи "Кайрата" в Лиге чемпионов

🔹 9 декабря: "Кайрат" - "Олимпиакос" (20:30)

🔹 20 января: "Кайрат" - "Брюгге" (20:30)

🔹 29 января: "Арсенал" - "Кайрат" (01:00)

