Нападающий мадридского "Реала" Килиан Мбаппе отметился несколькими личными достижениями в матче второго тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с алматинским "Кайратом", передают Vesti.kz.

Встреча команд прошла в Алматы и завершилась со счётом 5:0 в пользу гостей. В той игре Мбаппе оформил хет-трик, достигнув отметки в 60 забитых мячей в Лиге чемпионов.

Мбаппе сотворил историю в ЛЧ

Таким образом, француз вышел на чистое 6-е место по голам в ЛЧ, обойдя Томаса Мюллера (57) в списке лучших бомбардиров в истории турнира.

Впереди Мбаппе только Рауль (71), Карим Бензема (90), Роберт Левандовски (105), Лионель Месси (129) и Криштиану Роналду (140).

Мбаппе превзошел Роналду

В то же время Мбаппе быстрее Роналду забил 60 голов в Лиге чемпионов. Французу понадобилось для этого 88 матчей, тогда как лучший бомбардир в истории "Реала" достиг этой отметки за 98 встреч.

Второй после Месси

Кроме того, Мбаппе стал вторым самым молодым футболистом, который достиг отметки в 60 голов в Лиге чемпионов. На момент "юбилейного" мяча ему исполнилось 26 лет 284 дня.

Моложе француза был только Лионель Месси (26 лет 86 дней). Следом за Мбаппе располагаются Криштиану Роналду (29 лет 21 день), Рауль Гонсалес (30 лет 237 дней), Карим Бензема (31 год 56 дней) и Роберт Левандовски (31 год 97 дней).

Сравнялся с легендами "Милана" и "Реала"

Также Мбаппе сравнялся с экс-форвардом "Реала" Каримом Бензема по хет-трикам в Лиге чемпионов - у обоих по четыре. Больше только у Роберта Левандовски (6), Криштиану Роналду и Лионеля Месси (по 8).

Причем три из них Мбаппе сделал в выездных матчах. Тем самым он сравнялся по числу гостевых хет-триков с экс-форвардом "Милана" и "Ювентуса" Филиппо Индзаги. Оба лидируют по этому показателю в Лиге чемпионов.

Всего на счету французского футболиста 13 забитых мячей и результативный пас в 9 матчах за "Реал" этого сезона во всех турнирах.

Мбаппе выступает за "Реал" с лета 2024 года. За этот период он принял участие в 68 встречах во всех турнирах, в которых отметился 57 голами и шестью результативными передачами. Его контракт с мадридским клубом рассчитан до лета 2029 года. Рыночная стоимость футболиста составляет 180 миллионов евро.