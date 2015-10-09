Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Лига чемпионов
Сегодня 16:25
 

Мбаппе сделал признание про уровень "Кайрата" и приём в Алматы

  Комментарии

Мбаппе сделал признание про уровень "Кайрата" и приём в Алматы Килиан Мбаппе. Фото: ©Vesti.kz/Болат Айтмолда

Нападающий мадридского "Реала" Килиан Мбаппе поделился впечатлениями от матча второго тура общего этапа Лиги чемпионов против алматинского "Кайрата", передают Vesti.kz.

Встреча команд прошла в Алматы и завершилась со счётом 5:0 в пользу "сливочных", а сам Килиан оформил хет-трик.

— Если я не ошибаюсь, вы достигли отметки в 60 голов в Лиге чемпионов. Что вы чувствуете по этому поводу?

— Я горжусь этим. Конечно, это важная цифра, но меня опережают много игроков, поэтому мне нужно забивать больше. Самое главное — это помочь команде закрыть то поражение, которое мы потерпели на выходных в дерби. Нам было важно перезагрузиться, победить и вернуться в Мадрид с тремя очками. 

— Вы впервые играли против казахского клуба в Алматы. Что вас удивило?

— Они — качественная команда. Думаю, это хорошо, что в Лиге чемпионов есть такие команды. Это показывает, что Лига чемпионов — для всех, у кого есть определённый уровень игры. Конечно, для нас это далековато, но это здорово — вновь открыть эту страну и побывать здесь. Я был очень рад поддержке болельщиков. Это было потрясающе, прекрасный опыт для меня, — сказал Мбаппе в интервью пресс-службе УЕФА.

Добавим, что для "Реала" это вторая победа в двух играх общего этапа Лиги чемпионов. "Кайрат" же потерпел второе поражение - на старте алматинцы на выезде уступили лиссабонскому "Спортингу" (1:4).

Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Бавария 2 2 0 0 8-2 6
2 Реал М 2 2 0 0 7-1 6
3 Интер 2 2 0 0 5-0 6
4 Тоттенхэм Хотспур 2 1 1 0 3-2 4
5 ПСЖ 1 1 0 0 4-0 3
6 Атлетико М 2 1 0 1 7-4 3
7 Марсель Олимпик 2 1 0 1 5-2 3
8 Спортинг Л 1 1 0 0 4-1 3
9 Брюгге 2 1 0 1 5-3 3
10 Юнион Сент-Жилуаз 1 1 0 0 3-1 3
11 Манчестер Сити 1 1 0 0 2-0 3
12 Арсенал 1 1 0 0 2-0 3
13 Карабах 1 1 0 0 3-2 3
14 Барселона 1 1 0 0 2-1 3
15 Айнтрахт Фр 2 1 0 1 6-6 3
16 Ливерпуль 2 1 0 1 3-3 3
17 Челси 2 1 0 1 2-3 3
18 Аталанта 2 1 0 1 2-5 3
19 Галатасарай 2 1 0 1 2-5 3
20 Буде-Глимт 2 0 2 0 4-4 2
21 Боруссия-09 Д 1 0 1 0 4-4 1
22 Ювентус 1 0 1 0 4-4 1
23 Копенгаген 1 0 1 0 2-2 1
24 Байер 1 0 1 0 2-2 1
25 Олимпиакос 1 0 1 0 0-0 1
26 Славия П 2 0 1 1 2-5 1
27 Пафос 2 0 1 1 1-5 1
28 Ньюкасл Юнайтед 1 0 0 1 1-2 0
29 Вильярреал 1 0 0 1 0-1 0
30 Бенфика 2 0 0 2 2-4 0
31 ПСВ Эйндховен 1 0 0 1 1-3 0
32 Атлетик 1 0 0 1 0-2 0
33 Наполи 1 0 0 1 0-2 0
34 Монако ФК 1 0 0 1 1-4 0
35 Аякс 2 0 0 2 0-6 0
36 Кайрат 2 0 0 2 1-9 0

Лига Европы 2025/26   •   Турция, Стамбул   •   Общий этап, мужчины
2 октября 21:45   •   не начат
Фенербахче
Фенербахче
(Стамбул)
- : -
Ницца Олимпик
Ницца Олимпик
(Ницца)
Кто победит в основное время?
Фенербахче
Ничья
Ницца Олимпик
Проголосовало 0 человек

