Мбаппе сделал признание про уровень "Кайрата" и приём в Алматы

Нападающий мадридского "Реала" Килиан Мбаппе поделился впечатлениями от матча второго тура общего этапа Лиги чемпионов против алматинского "Кайрата", передают Vesti.kz.

Встреча команд прошла в Алматы и завершилась со счётом 5:0 в пользу "сливочных", а сам Килиан оформил хет-трик.

— Если я не ошибаюсь, вы достигли отметки в 60 голов в Лиге чемпионов. Что вы чувствуете по этому поводу?

— Я горжусь этим. Конечно, это важная цифра, но меня опережают много игроков, поэтому мне нужно забивать больше. Самое главное — это помочь команде закрыть то поражение, которое мы потерпели на выходных в дерби. Нам было важно перезагрузиться, победить и вернуться в Мадрид с тремя очками.

— Вы впервые играли против казахского клуба в Алматы. Что вас удивило?

— Они — качественная команда. Думаю, это хорошо, что в Лиге чемпионов есть такие команды. Это показывает, что Лига чемпионов — для всех, у кого есть определённый уровень игры. Конечно, для нас это далековато, но это здорово — вновь открыть эту страну и побывать здесь. Я был очень рад поддержке болельщиков. Это было потрясающе, прекрасный опыт для меня, — сказал Мбаппе в интервью пресс-службе УЕФА.

Добавим, что для "Реала" это вторая победа в двух играх общего этапа Лиги чемпионов. "Кайрат" же потерпел второе поражение - на старте алматинцы на выезде уступили лиссабонскому "Спортингу" (1:4).