"Манчестер Сити" узнал печальные новости в Лиге чемпионов

Английский "Манчестер Сити" уступил на выезде "Пари Сен-Жермен" со счетом 2:4 в седьмом туре общего этапа Лиги чемпионов и потерял шансы на прямое попадание в плей-офф турнира, сообщают Vesti.kz.

После семи игр команда Хосепа Гвардиолы с восемью очками занимает лишь 25-е место в таблице, исключив даже теоретическую возможность выхода в топ-8.

Теперь судьба "Сити" зависит от решающего матча восьмого тура, где они дома примут "Брюгге". Бельгийцы, которые занимают 20-ю строчку с 11 очками, также продолжают борьбу за плей-офф.

Отметим, что в текущем розыгрыше турнира "горожане" сумели разгромно обыграть на выезде братиславский "Слован" - 4:0 и победить дома пражскую "Спарту" - 5:0.

Кроме того, команда Гвардиолы сыграла дома вничью с миланским "Интером" - 1:1 и нидерландским "Фейеноордом" - 3:3. В трех выездных играх команда потерпела фиаско. Помимо поражения от ПСЖ, "Манчестер Сити" уступил итальянскому "Ювентусу" - 062 и португальскому "Спортингу" - 1:4.