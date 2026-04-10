Нападающий "Барселоны" Роберт Левандовски остался недоволен тем, что его заменили уже в перерыве матча против "Атлетико" в четвертьфинале Лиги чемпионов, передают Vesti.kz.

Игра для каталонцев складывалась тяжело: команда ещё в первом тайме осталась в меньшинстве и уступала в счёте. Сразу после перерыва тренерский штаб решил изменить ход встречи и выпустил на поле Фермина Лопеса и Гави, убрав Левандовски и Педри.

По информации Diario Sport, сам Левандовски не согласился с таким решением. Форвард был разочарован ранней заменой и считал, что мог бы помочь команде во втором тайме, несмотря на сложные условия игры.

Если смотреть на его действия до перерыва, поляк выглядел вполне рабоче: он нанёс один удар по воротам "Атлетико", отдал шесть передач, из которых четыре были точными. Также он дважды выиграл борьбу в воздухе.

После перехода в "Барселону" летом 2022 года Роберт Левандовски быстро закрепился в роли главного голеадора команды и внёс весомый вклад в её успехи – вместе с клубом он завоевал чемпионат Испании (сезоны 2022/23 и 2024/25), два Суперкубка страны (2023 и 2025), а также Кубок Испании в 2025 году.

Отметим, что "Милан" сейчас проявляет наибольшую активность в попытках заполучить Роберта Левандовски. Ранее стали известны подробности переговоров.