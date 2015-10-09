Италия
Сегодня 09:12
 

Левандовски в "Милане"? что известно о переговорах

Левандовски в "Милане"? что известно о переговорах

"Милан" на данный момент является клубом, который проявляет наибольшую заинтересованность в потенциальном трансфере Роберт Левандовски, сообщают Vesti.kz.

"Милан" на данный момент является клубом, который проявляет наибольшую заинтересованность в потенциальном трансфере Роберт Левандовски, сообщают Vesti.kz.

Как сообщает pianetamilan.it, дополнительным стимулом для возможной сделки стали проблемы в атаке — Рафаэл Леау и Кристиан Пулишич проводят не самый результативный сезон, а Пулишич и вовсе ещё не отличался голами в 2026 году.

По данным источника, агент польского форварда Пини Захави уже включил в свой график новые переговоры с руководством "Милана", помимо ранее состоявшихся встреч.

При этом главным препятствием могут стать финансовые требования Левандовски: сейчас он получает около 20 миллионов евро в год и рассчитывает сохранить сопоставимый уровень заработной платы в случае возможного перехода.

