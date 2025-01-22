Левандовски уделал Месси и повторил рекорд Роналду

Нападающий "Барселоны" Роберт Левандовски сравнялся с португальцем Криштиану Роналду по числу голов с пенальти в Лиге чемпионов, передают Vesti.kz.

Поляк реализовал два 11-метровых в выездном матче с "Бенфикой" в рамках седьмого тура, а каталонцы сотворили невероятный камбэк.

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По информации OptaJose, теперь в активе Левандовски 19 голов с пенальти в Лиге чемпионов. Этим самым он обошел аргентинца Лионеля Месси (18) и повторил рекорд Роналду по этому показателю.

Левандовски играет за "Барселону" с 2022 года. Его контракт с каталонским клубом рассчитан до 30 июня 2026-го с опцией возможного продления еще на один сезон.

"Барселона" с 18 очками идет второй в общей таблице Лиги чемпионов и стала второй командой, гарантировавшей себе выход в плей-офф турнира.

Следующую игру в Лиге чемпионов "сине-гранатовые" проведут на своем поле с "Аталантой" 29 января.

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