Вратарь мадридского "Реала" Тибо Куртуа опубликовал пост в соцсетях после победы над "Кайратом" во втором туре общего этапа Лиги чемпионов, передают Vesti.kz.

"Сливочные" выиграли матч в Алматы со счётом 5:0.

"Очень убедительная игра, принесшая великую победу. Очень волнительно носить капитанскую повязку лучшего клуба мира!", – написал Куртуа.

При этом бельгиец в фотоподборке выложил снимок 18-летнего голкипера "Кайрата" Шерхана Калмурзы, с которым после игры обменялся вратарскими свитерами. Страница юного голкипера в Instagram стремительно набирает популярность – сейчас на него подписаны уже более 135 тысяч человек.



Расписание следующих матчей "Кайрата" в Лиге чемпионов

21 октября: "Кайрат" – "Пафос" (в 21:45)

6 ноября: "Интер" – "Кайрат" (в 01:00)

26 ноября: "Копенгаген" – "Кайрат" (в 22:45)

9 декабря: "Кайрат" – "Олимпиакос" (в 20:30)

20 января: "Кайрат" – "Брюгге" (в 20:30)

29 января: "Арсенал" – "Кайрат" (в 01:00)