Тони Кроос не стал сдерживаться в оценках после вылета "Барселоны" из Лиги чемпионов, передают Vesti.kz.

Бывший полузащитник "Реала" разобрал противостояние "Барселоны" и "Атлетико" в четвертьфинале в видео на YouTube-канале Luppen TV – проекте своего брата.

Сначала он прошёлся по мадридцам, заявив, что не видит их победителями турнира:

"Думаю, "Атлетико" не выиграет Лигу чемпионов. Есть команды, которые играют гораздо сильнее", – цитирует Крооса Foot Mercato.

Однако основная критика досталась именно "Барселоне". Кроос указал на системные проблемы команды, прежде всего в обороне:

"Когда ты так защищаешься и оставляешь столько пространства, подобные вещи неизбежны. Доходит даже до удалений, чтобы не допустить выхода один на один. У "Барселоны" очень уязвимая защита".

По его словам, это не разовый сбой, а повторяющаяся проблема:

"Такое уже было в прошлом сезоне против "Интера", теперь – против "Атлетико". Если они не изменят свой стиль игры, Лигу чемпионов им не выиграть".

В "Реале" назвали трёх неприкасаемых и начали охоту за тренером

За годы выступлений за "Реал" (2014–2024) Тони Кроос выиграл 23 трофея и вошёл в число самых титулованных игроков в истории клуба.

В составе "сливочных" он пять раз становился победителем Лиги чемпионов и Клубного чемпионата мира, а также четыре раза выигрывал Ла Лигу, Суперкубок УЕФА и Суперкубок Испании.

Ранее стало известно, что суперкомпьютер определил главного фаворита Лиги чемпионов.