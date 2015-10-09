В "Реале" назвали трёх неприкасаемых и начали охоту за тренером

В "Реале" уже начали подготовку к возможной смене тренера и параллельно определили, вокруг кого будет строиться команда в ближайшие годы, передают Vesti.kz.

По информации El Mundo, если не произойдёт ничего неожиданного, Альваро Арбелоа покинет пост главного тренера "сливочных" по окончании сезона. В мадридском клубе заранее составили список кандидатов, однако единого фаворита среди них пока нет.

В шорт-листе фигурируют Юрген Клопп, Маурисио Почеттино, Дидье Дешам и Лионель Скалони. При этом возвращение Зинедина Зидана сейчас не рассматривается.

Главный критерий для будущего наставника — опыт работы с топ-командами и умение управлять раздевалкой с большим количеством звёзд.

"Реал" делает ставку на трёх футболистов

Одновременно с этим руководство "Реала" обозначило игроков, вокруг которых будет строиться проект. По данным источника, Винисиус Жуниор, Джуд Беллингем и Килиан Мбаппе считаются неприкосновенными.

В клубе уверены, что нынешний состав обладает более высоким потенциалом, чем это показали результаты последних сезонов при Карло Анчелотти, Хаби Алонсо и Арбелоа. Поэтому летом ожидаются изменения: часть футболистов могут покинуть команду, а одним из приоритетов станет усиление центра поля.

Также обсуждаются возможные перестановки в структуре клуба. В частности, работа скаутского отдела вызывает вопросы, и не исключены кадровые решения в этом направлении. При этом генеральный директор Хосе Анхель Санчес сохраняет полное доверие со стороны Флорентино Переса.

Напомним, по сумме двух матчей мадридцы уступили "Баварии" со счётом 4:6 на стадии четвертьфинала и завершили выступление в турнире. В чемпионате Испании Ла Лиги команда идёт на втором месте, отставая от лидирующей "Барселоны" на девять очков.

В следующем туре мадридский клуб сыграет с "Алавесом". Встреча состоится 21 апреля.

