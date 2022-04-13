Казахстанский боец смешанных единоборств Кайрат Ахметов (25-2), представляющий команду Arlan MMA Pro Team, болел за мадридский "Реал" в четвертьфинале Лиги чемпионов против лондонского "Челси", сообщает корреспондент Vesti.kz.

К 75-й минуте ответного матча в Мадриде "сливочные" уступали 0:3, но впоследствии сумели переломить ход игры и выйти в полуфинал турнира (в первой игре был зафиксирован счет 3:1 в пользу "Реала"), чему обрадовался и Ахметов:

За выход в финал турнира мадридский клуб сыграет с победителем пары "Атлетико" - "Манчестер Сити" (0:1).

Напомним, в другом четвертьфинале мюнхенская "Бавария" сенсационно вылетела из ЛЧ.

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