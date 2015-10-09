Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Лига чемпионов
"Кайрат" забил "Реалу" в Алматы: матч закончился 5 голами

  Комментарии

"Кайрат" забил "Реалу" в Алматы: матч закончился 5 голами

"Кайрат" уступил мадридскому "Реалу" в матче второго тура Юношеской Лиги УЕФА, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча, состоявшаяся на поле Академии алматинского клуба завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей.

Гости открыли счёт уже на восьмой минуте - Хайме Бароссо оказался расторопнее всех на подборе после углового и отправил мяч в сетку.

Спустя десять минут Виктор Вальдепеньяс удвоил преимущество "Реала", пробив Данилу Буча. А под занавес первого тайма, на 38-й минуте, третий результативный удар нанёс Роберто Мартин.

"Кайрат" имел шанс отыграть гол на 23-й минуте, но капитан команды Азамат Туякбаев не смог переиграть с одиннадцатиметрового украинского вратаря "Реала" Илью Волошина.

Впрочем, алматинцы добились своего на 58-й минуте, когда гол в ворота мадридского клуба забил нападающий юношеской сборной Казахстана Исмаил Бекболат.

На 77-й минуте испанцы оформили четвертое взятие ворот алматинцев. Отличился Ортега Конде. Уже в добавленное время Конде имел шанс оформить дубль, но не смог переиграть с пенальти Буча.

Лига чемпионов 2025/26   •   Казахстан, Алматы   •   Общий этап, мужчины
Сегодня 21:45   •   не начат
Кайрат
Кайрат
(Алматы)
- : -
Реал М
Реал М
(Мадрид)
Кто победит в основное время?
Кайрат
Ничья
Реал М
Проголосовало 1393 человек

