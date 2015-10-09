Мбаппе против Сатпаева: названы составы на матч "Кайрат" - "Реал" в ЛЧ

Спортивный портал Flashscore назвал вероятные составы на матч второго тура общего этапа Лиги чемпионов между алматинским "Кайратом" и мадридским "Реалом", передают Vesti.kz.
Вероятные составы на матч "Кайрат" - "Реал"
Так по версии авторов в составе хозяев поля в старте выйдут:
- Вратарь: Шерхан Калмурза;
- Защитники: Луиш Мата, Егор Сорокин, Александр Мартынович, Еркин Тапалов;
- Полузащитники: Офри Арад, Дамир Касабулат, Валерий Громыко, Александр Мрынский;
- Нападающие: Жоржиньо, Дастан Сатпаев.
От гостей с первых минут ждут следующих футболистов:
- Вратарь: Тибо Куртуа;
- Защитники: Фран Гарсия, Рауль Асенсио, Давид Алаба, Федерико Вальверде;
- Полузащитники: Джуд Беллингем, Эдуардо Каммавинга, Дани Себальос.
- Нападающие: Родриго Гоэс, Килиан Мбаппе, Браим Диас.
Прямая трансляция матча "Кайрат" - "Реал" в Лиге чемпионов
Напомним, матч между "Кайратом" и мадридским "Реалом" пройдёт сегодня, 30 сентября, на стадионе "Центральный" в Алматы. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по времени Казахстана, а прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть по ссылке.
В первом туре алматинский клуб уступил в гостях "Спортингу" (1:4), тогда как "сливочные" на своём поле одержали победу над "Марселем" (2:1).
Реклама