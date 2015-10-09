В матче "Кайрат" - "Реал" забит первый мяч

В Алматы проходит матч Юношеской Лиги УЕФА между "Кайратом" и "Реалом", сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встречу принимает поле Академии алматинского клуба.
Гости вышли вперед на восьмой минуте после гола Хайме Бароссо, который удачно сыграл на подборе после розыгрыша углового.
Напомним, в первом туре "Кайрат" уступил на выезде португальскому "Спортингу" (3:2), а "Реал" с аналогичным счетом обыграл дома сверстников из марсельского "Олимпика".
Напомним, что вечером на "Центральном" стадионе Алматы состоится матч общего этапа Лиги чемпионов между "Кайратом" и "Реалом".
