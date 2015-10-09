"Кайрат" удивил решением по Сатпаеву перед матчем с "Реалом" в ЛЧ

В Великобритании высказались о 17-летнем нападающем "Кайрата" Дастане Сатпаеве перед вторым матчем алматинцев в общем этапе Лиги чемпионов против мадридского "Реала", передают Vesti.kz.

Юный игрок "жёлто-чёрных" вызвал особое внимание экспертов из "Туманного Альбиона", так как уже в следующем году ему предстоит полноценный переход в лондонский "Челси".

"(Сатпаев) настолько усердно занимается, что тренерам приходилось запрещать ему слишком долго оставаться на поле после занятий", — пишет The Sun.

"Теперь Сатпаева ждёт главное испытание: "Кайрат" впервые проведёт домашний матч в групповом этапе Лиги чемпионов, принимая 15-кратного победителя турнира "Реал".

Состав "Кайрата" оценивается в 11 миллионов фунтов, тогда как у "Реала" — в 1,2 миллиарда фунтов. Ждёт поединок в стиле "Давид против Голиафа", однако с Сатпаевым хозяева рассчитывают на шанс", — добавили авторы материала.

Напомним, что "Кайрат" объявил о трансфере своего футболиста в "Челси" в феврале 2025 года. Сумма перехода составила 2,4 миллиона евро. Сатпаев отправится в стан "синих" после достижения 18-летия 12 августа 2026 года.

В текущем сезоне форвард алматинцев провёл 34 матча во всех турнирах, забил 15 голов и отдал восемь результативных передач.

Матч "Кайрат" - "Реал" состоится сегодня, 30 августа, на "Центральном" стадионе в Алматы и начнётся в 21:45 по местному времени. Прямая трансляция игры доступна по ссылке.

