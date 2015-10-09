Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Лига чемпионов
Сегодня 16:58
 

"Кайрат" удивил решением по Сатпаеву перед матчем с "Реалом" в ЛЧ

  Комментарии

"Кайрат" удивил решением по Сатпаеву перед матчем с "Реалом" в ЛЧ Дастан Сатпаев. ©Алихан Сариев/Vesti.kz

В Великобритании высказались о 17-летнем нападающем "Кайрата" Дастане Сатпаеве перед вторым матчем алматинцев в общем этапе Лиги чемпионов против мадридского "Реала", передают Vesti.kz.

Юный игрок "жёлто-чёрных" вызвал особое внимание экспертов из "Туманного Альбиона", так как уже в следующем году ему предстоит полноценный переход в лондонский "Челси".

"(Сатпаев) настолько усердно занимается, что тренерам приходилось запрещать ему слишком долго оставаться на поле после занятий", — пишет The Sun.

"Теперь Сатпаева ждёт главное испытание: "Кайрат" впервые проведёт домашний матч в групповом этапе Лиги чемпионов, принимая 15-кратного победителя турнира "Реал".

Состав "Кайрата" оценивается в 11 миллионов фунтов, тогда как у "Реала" — в 1,2 миллиарда фунтов. Ждёт поединок в стиле "Давид против Голиафа", однако с Сатпаевым хозяева рассчитывают на шанс", — добавили авторы материала.

Напомним, что "Кайрат" объявил о трансфере своего футболиста в "Челси" в феврале 2025 года. Сумма перехода составила 2,4 миллиона евро. Сатпаев отправится в стан "синих" после достижения 18-летия 12 августа 2026 года.

В текущем сезоне форвард алматинцев провёл 34 матча во всех турнирах, забил 15 голов и отдал восемь результативных передач.

Матч "Кайрат" - "Реал" состоится сегодня, 30 августа, на "Центральном" стадионе в Алматы и начнётся в 21:45 по местному времени. Прямая трансляция игры доступна по ссылке.

Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Айнтрахт Фр 1 1 0 0 5-1 3
2 ПСЖ 1 1 0 0 4-0 3
3 Спортинг Л 1 1 0 0 4-1 3
4 Брюгге 1 1 0 0 4-1 3
5 Юнион Сент-Жилуаз 1 1 0 0 3-1 3
6 Бавария 1 1 0 0 3-1 3
7 Арсенал 1 1 0 0 2-0 3
8 Интер 1 1 0 0 2-0 3
9 Манчестер Сити 1 1 0 0 2-0 3
10 Карабах 1 1 0 0 3-2 3
11 Ливерпуль 1 1 0 0 3-2 3
12 Барселона 1 1 0 0 2-1 3
13 Реал М 1 1 0 0 2-1 3
14 Тоттенхэм Хотспур 1 1 0 0 1-0 3
15 Боруссия-09 Д 1 0 1 0 4-4 1
16 Ювентус 1 0 1 0 4-4 1
17 Славия П 1 0 1 0 2-2 1
18 Копенгаген 1 0 1 0 2-2 1
19 Байер 1 0 1 0 2-2 1
20 Буде-Глимт 1 0 1 0 2-2 1
21 Олимпиакос 1 0 1 0 0-0 1
22 Пафос 1 0 1 0 0-0 1
23 Бенфика 1 0 0 1 2-3 0
24 Атлетико М 1 0 0 1 2-3 0
25 Марсель Олимпик 1 0 0 1 1-2 0
26 Ньюкасл Юнайтед 1 0 0 1 1-2 0
27 Вильярреал 1 0 0 1 0-1 0
28 Челси 1 0 0 1 1-3 0
29 ПСВ Эйндховен 1 0 0 1 1-3 0
30 Атлетик 1 0 0 1 0-2 0
31 Аякс 1 0 0 1 0-2 0
32 Наполи 1 0 0 1 0-2 0
33 Монако ФК 1 0 0 1 1-4 0
34 Кайрат 1 0 0 1 1-4 0
35 Галатасарай 1 0 0 1 1-5 0
36 Аталанта 1 0 0 1 0-4 0

Лига чемпионов 2025/26   •   Казахстан, Алматы   •   Общий этап, мужчины
Сегодня 21:45   •   не начат
Кайрат
Кайрат
(Алматы)
- : -
Реал М
Реал М
(Мадрид)
Кто победит в основное время?
Кайрат
Ничья
Реал М
Проголосовало 1690 человек

