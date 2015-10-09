Сатпаев обратился к "Реалу" и припомнил "Атлетико"

Форвард алматинского "Кайрата" Дастан Сатпаев сделал заявление в преддверии матча с мадридским "Реалом" во втором туре общего этапа Лиги чемпионов, передают Vesti.kz.

"Мы не "Атлетико", но постараемся забить несколько голов", — цитирует слова нападающего алматинцев "Спортс"

В нынешнем сезоне нападающий "жёлто-чёрных" принял участие в 34 поединках во всех турнирах, записав на свой счёт 15 забитых мячей и восемь голевых передач.

Отметим, что в последнем матче "Реал" проиграл мадридскому "Атлетико" в принципиальном мачте Ла Лиги со счётом 5:2. "Кайрат", в свою очередь, в рамках 23-го тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ) обыграл столичный "Женис" (3:1).

Что касается Лиги чемпионов, то алматинцы в стартовом туре уступили лиссабонскому "Спортингу" (4:1), а мадридцы победили французский "Марсель" (2:1).

Напомним, встреча "Кайрата" с мадридским "Реалом" пройдёт сегодня, 30 августа, на стадионе "Центральный" в Алматы. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по времени столицы. Прямая трансляция матча будет доступна по ссылке.

Дастан Сатпаев сотворил историю и установил новый рекорд