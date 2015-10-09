Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Лига чемпионов
Сатпаев обратился к "Реалу" и припомнил "Атлетико"

Форвард алматинского "Кайрата" Дастан Сатпаев сделал заявление в преддверии матча с мадридским "Реалом" во втором туре общего этапа Лиги чемпионов, передают Vesti.kz.

"Мы не "Атлетико", но постараемся забить несколько голов", — цитирует слова нападающего алматинцев "Спортс"

В нынешнем сезоне нападающий "жёлто-чёрных" принял участие в 34 поединках во всех турнирах, записав на свой счёт 15 забитых мячей и восемь голевых передач.

Отметим, что в последнем матче "Реал" проиграл мадридскому "Атлетико" в принципиальном мачте Ла Лиги со счётом 5:2. "Кайрат", в свою очередь, в рамках 23-го тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ) обыграл столичный "Женис" (3:1).

Что касается Лиги чемпионов, то алматинцы в стартовом туре уступили лиссабонскому "Спортингу" (4:1), а мадридцы победили французский "Марсель" (2:1).

Напомним, встреча "Кайрата" с мадридским "Реалом" пройдёт сегодня, 30 августа, на стадионе "Центральный" в Алматы. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по времени столицы. Прямая трансляция матча будет доступна по ссылке.

Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Айнтрахт Фр 1 1 0 0 5-1 3
2 ПСЖ 1 1 0 0 4-0 3
3 Спортинг Л 1 1 0 0 4-1 3
4 Брюгге 1 1 0 0 4-1 3
5 Юнион Сент-Жилуаз 1 1 0 0 3-1 3
6 Бавария 1 1 0 0 3-1 3
7 Арсенал 1 1 0 0 2-0 3
8 Интер 1 1 0 0 2-0 3
9 Манчестер Сити 1 1 0 0 2-0 3
10 Карабах 1 1 0 0 3-2 3
11 Ливерпуль 1 1 0 0 3-2 3
12 Барселона 1 1 0 0 2-1 3
13 Реал М 1 1 0 0 2-1 3
14 Тоттенхэм Хотспур 1 1 0 0 1-0 3
15 Боруссия-09 Д 1 0 1 0 4-4 1
16 Ювентус 1 0 1 0 4-4 1
17 Славия П 1 0 1 0 2-2 1
18 Копенгаген 1 0 1 0 2-2 1
19 Байер 1 0 1 0 2-2 1
20 Буде-Глимт 1 0 1 0 2-2 1
21 Олимпиакос 1 0 1 0 0-0 1
22 Пафос 1 0 1 0 0-0 1
23 Бенфика 1 0 0 1 2-3 0
24 Атлетико М 1 0 0 1 2-3 0
25 Марсель Олимпик 1 0 0 1 1-2 0
26 Ньюкасл Юнайтед 1 0 0 1 1-2 0
27 Вильярреал 1 0 0 1 0-1 0
28 Челси 1 0 0 1 1-3 0
29 ПСВ Эйндховен 1 0 0 1 1-3 0
30 Атлетик 1 0 0 1 0-2 0
31 Аякс 1 0 0 1 0-2 0
32 Наполи 1 0 0 1 0-2 0
33 Монако ФК 1 0 0 1 1-4 0
34 Кайрат 1 0 0 1 1-4 0
35 Галатасарай 1 0 0 1 1-5 0
36 Аталанта 1 0 0 1 0-4 0

Лига чемпионов 2025/26   •   Казахстан, Алматы   •   Общий этап, мужчины
Сегодня 21:45   •   идёт
Кайрат
Кайрат
(Алматы)
0:0
Реал М
Реал М
(Мадрид)
Кто победит в основное время?
Кайрат
Ничья
Реал М
Проголосовало 2418 человек

