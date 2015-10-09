Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Лига чемпионов
Сегодня 13:21
 

Футболист сборной Казахстана забил гол "Реалу"

  Комментарии

Футболист сборной Казахстана забил гол "Реалу" ©qjl.kz

"Кайрат" размочил для себя счет в матче Юношеской Лиги УЕФА против "Реала", сообщает корреспондент Vesti.kz.

На 58-й минуте гол в ворота мадридского клуба забил нападающий юношеской сборной Казахстана Исмаил Бекболат. К этому моменту "Реал" вел со счетом 3:0.

Отметим, встречу принимает поле Академии алматинского клуба.

Гости вышли вперед на восьмой минуте после гола Хайме Бароссо, который удачно сыграл на подборе после розыгрыша углового.

На 18-й минуте Виктор Вальдепеньяс забил второй мяч в ворота Данилы Буча. На 38-й минуте отличился Роберто Мартин.

Добавим, что на 23-й минуте "Кайрат" имел отличную возможность забить гол, но капитан команды Азамат Туякбаев не смог переиграть с одиннадцатиметрового украинского вратаря "Реала" Илью Волошина.

Напомним, в первом туре "Кайрат" уступил на выезде португальскому "Спортингу" (3:2), а "Реал" с аналогичным счетом обыграл дома сверстников из марсельского "Олимпика".

Лига чемпионов 2025/26   •   Казахстан, Алматы   •   Общий этап, мужчины
Сегодня 21:45   •   не начат
Кайрат
Кайрат
(Алматы)
- : -
Реал М
Реал М
(Мадрид)
Кто победит в основное время?
Кайрат
Ничья
Реал М
Проголосовало 1393 человек

