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"Кайрат" узнал соперника во втором раунде Лиги чемпионов

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"Кайрат" узнал соперника во втором раунде Лиги чемпионов ©ФК "Кайрат"

Алматинский "Кайрат" в случае выхода во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов сыграет с победителем пары КуПС (Финляндия) - "Милсами" (Молдова), передают Vesti.kz.

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Алматинский "Кайрат" в случае выхода во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов сыграет с победителем пары КуПС (Финляндия) - "Милсами" (Молдова), передают Vesti.kz.

Матчи второго раунда запланированы на 22-23 и 29-30 июля. На старте еврокампании подопечные Рафаэля Уразбахтина сразятся с крепкой словенской "Олимпией". Первый поединок пройдет 8 или 9 июля на выезде, ответный - 15 или 16 июля в Алматы.

Среди других казахстанских команд в еврокубках:

  • "Актобе" в квалификации Лиги Европы встретится с польской "Легией",
  • "Ордабасы" в первом раунде Лиги конференций сыграет с грузинским "Торпедо" из Кутаиси,
  • "Астана" начнет борьбу со второго раунда Лиги конференций.

Жеребьевка второго квалификационного этапа Лиги конференций состоится сегодня, 18 июня - "Астана" узнает своего первого соперника.

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Клубный Чемпионат Мира 2025   •   США   •   Групповой этап, мужчины
20 июня 06:00   •   не начат
ПСЖ
ПСЖ
(Париж)
- : -
Ботафого
Ботафого
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ПСЖ
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