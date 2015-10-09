"Кайрат" узнал соперника во втором раунде Лиги чемпионов

Алматинский "Кайрат" в случае выхода во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов сыграет с победителем пары КуПС (Финляндия) - "Милсами" (Молдова), передают Vesti.kz.

Матчи второго раунда запланированы на 22-23 и 29-30 июля. На старте еврокампании подопечные Рафаэля Уразбахтина сразятся с крепкой словенской "Олимпией". Первый поединок пройдет 8 или 9 июля на выезде, ответный - 15 или 16 июля в Алматы.

Среди других казахстанских команд в еврокубках:

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Жеребьевка второго квалификационного этапа Лиги конференций состоится сегодня, 18 июня - "Астана" узнает своего первого соперника.

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