Определился соперник "Астаны" в Лиге конференций

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка второго отборочного раунда Лиги конференций УЕФА, по итогам которой стал известен первый соперник "Астаны" в новом еврокубковом сезоне, передают Vesti.kz.
Столичный клуб сыграет с молдавским "Зимбру». Первый матч состоится 24 июля, ответная встреча - 31 июля.
Подопечные Григория Бабаяна стартуют в Лиге конференций со второго раунда квалификации, минуя первую стадию.
Среди других представителей Казахстана в еврокубках:
- Кайрат в первом раунде Лиги чемпионов сразится со словенской "Олимпией"
- "Актобе" в квалификации Лиги Европы сыграет с польской "Легией",
- "Ордабасы" в первом раунде Лиги конференций встретится с грузинским "Торпедо" из Кутаиси.
Именитый футболист отказался от гражданства Казахстана и сменил паспорт
Клубный Чемпионат Мира 2025 • США • Групповой этап, мужчины
19 июня 06:00 • не начат
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