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Определился соперник "Астаны" в Лиге конференций

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Определился соперник "Астаны" в Лиге конференций ©ФК "Астана"

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка второго отборочного раунда Лиги конференций УЕФА, по итогам которой стал известен первый соперник "Астаны" в новом еврокубковом сезоне, передают Vesti.kz.

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В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка второго отборочного раунда Лиги конференций УЕФА, по итогам которой стал известен первый соперник "Астаны" в новом еврокубковом сезоне, передают Vesti.kz.

Столичный клуб сыграет с молдавским "Зимбру». Первый матч состоится 24 июля, ответная встреча - 31 июля.

Подопечные Григория Бабаяна стартуют в Лиге конференций со второго раунда квалификации, минуя первую стадию.

Среди других представителей Казахстана в еврокубках:

  • Кайрат в первом раунде Лиги чемпионов сразится со словенской "Олимпией"
  • "Актобе" в квалификации Лиги Европы сыграет с польской "Легией",
  • "Ордабасы" в первом раунде Лиги конференций встретится с грузинским "Торпедо" из Кутаиси. 

Именитый футболист отказался от гражданства Казахстана и сменил паспорт

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