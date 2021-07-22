Определился соперник "Астаны" в Лиге конференций

©ФК "Астана"

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка второго отборочного раунда Лиги конференций УЕФА, по итогам которой стал известен первый соперник "Астаны" в новом еврокубковом сезоне, передают Vesti.kz.