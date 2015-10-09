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Испания
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Казахстанский форвард может сменить чемпионат Испании на КПЛ

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Казахстанский форвард может сменить чемпионат Испании на КПЛ ©ФК "Менсахеро"

Нападающий испанского клуба "Менсахеро" казахстанец Данил Анкудинов заинтересовал клубы КПЛ, передают Vesti.kz со ссылкой на BorodAbata.kz.

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Нападающий испанского клуба "Менсахеро" казахстанец Данил Анкудинов заинтересовал клубы КПЛ, передают Vesti.kz со ссылкой на BorodAbata.kz.

Помимо прочего, сразу несколько клубов третьего по силе испанского дивизиона (Примеры RFEF) также сдедят за 21-летним форвардом.


Контракт Анкудинова с "Менсахеро" истекает в конце июня, и, как сообщается, шансы на его продление минимальны. Таким образом, нападающий может сменить команду уже в летнее трансферное окно на правах свободного агента. Два клуба из казахстанской премьер-лиги (КПЛ) наблюдают за ситуацией.

В минувшем сезоне Данил провел дебютный год за испанский клуб. До переезда на Пиренейский полуостров форвард успел поиграть за "Шериф" (Молдова), "Ван" (Армения), "Джюгас" (Литва) и "Днепр-Могилев" (Беларусь). Именно из последнего он перебрался в "Менсахеро" в августе 2024 года в статусе свободного агента. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость Анкудинова составляет 75 тысяч евро.

Казахстанский футболист сделал хет-трик в чемпионате Испании

Клубный Чемпионат Мира 2025   •   США   •   Групповой этап, мужчины
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