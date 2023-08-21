"Бешикташ" узнал новый ценник за Бахтиера Зайнутдинова

Немецкий портал Transfermarkt обновил рыночную стоимость футболистов, выступающих в чемпионате Турции. Среди них - игроки сборной Казахстана полузащитник стамбульского "Бешикташа" Бахтиер Зайнутдинов и форвард "Аданы Демиспор" Абат Аймбетов, передают Vesti.kz.

Новый ценник Зайнутдинова

Стоимость Зайнутдинова снизилась на 300 тысяч евро - с 3,3 миллиона до 3 миллионов евро. Такое падение, возможно, связано с тем, что футболист пропустил вторую половину камапнии из-за травмы. За весь прошедший сезон он успел провести лишь 12 матчей во всех турнирах, отдав одну голевую передачу. "Бешикташ" занял четвертое место в турецкой Суперлиге и квалифицировался в Лигу Европы.

Новый ценник Аймбетова

Что касается Аймбетова, выступающего за "Адану Демирспор", его стоимость также снизилась - с 500 тысяч евро до 450 тысяч. Форвард сыграл 28 матчей и забил пять голов, однако его клуб занял последнее, 19-е место, и вылетел из элитного дивизиона турецкого футбола.

Ранее портал также опубликовал список самых дорогих игроков казахстанской премьер-лиги.