"Кайрат" получил хорошую новость на старт в Лиге чемпионов

Российский сайт "Футбол на Куличках" сделал прогноз на предстоящий матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов между алматинским "Кайратом" и словенской "Олимпией", передают Vesti.kz.

Матч пройдет 8 июля в Любляне (Словения) и начнется в 22:00 по казахстанскому времени.

"В прошлом сезоне "Олимпия" финишировала на вершине турнирной таблицы чемпионата Словении, опередив "Марибор" сразу на семь очков. Также удалось выйти в плей-офф Лиги конференций, но это не уберегло главного тренера Виктора Санчеса, который так и не нашел общего языка с руководством и ушел. Возглавляет теперь команду португалец Жорже Симау, летом покинули "Олимпию" лидер Рауль Флоруч и крепкий защитник Марсель Ратник. Самый статусный игрок команды – Алекс Бланко, игравший в "Алавесе" и "Валенсии", самый дорогой – новичок Димитар Митровски.

Если чемпионат Словении еще не начался и понять, в каком состоянии сейчас находится "Олимпия", довольно сложно, то "Кайрат" провел уже 16 матчей в чемпионате Казахстана. Провел не без успехов: 11 побед, 3 ничьих и только 2 поражения позволяет претендовать на лидерство и защиту титула. В трех последних матчах "Кайрат" не только побеждал, но и стабильно оставлял свои ворота в неприкосновенности.

Статистические факты

– команды прежде не встречались;

– "Олимпия" является действующим чемпионом Словении;

– в четырех контрольных матчах у "Олимпии" три "сухие" победы и ничья;

– трансферная стоимость "Олимпии" оценивается в 14 миллионов евро;

– в пяти последних матчах у "Кайрата" четыре победы и ничья;

– в трех последних матчах "Кайрат" не пропускал;

– трансферная стоимость "Кайрата" оценивается в 13 миллионов евро.

Прогноз от ФНК

Есть мнение, что "Олимпия" считается чуть большим фаворитом, чем того заслуживает. Команда серьезно обновилась за лето, и перестроиться на новые рельсы вряд ли удастся быстро. Значит, у "Кайрата" будут шансы удивить.

Прогноз: "Кайрат" не проиграет", – пишет сайт.

Стало известно время начала матчей казахстанских клубов в еврокубках