Новый герой "Реала" повторил достижение Криштиану Роналду и вошел в историю

Нападающий мадридского "Реала" Гонсало Гарсия установил ряд индивидуальных достижений на клубном чемпионате мира 2025 года, проходящем в США, передают Vesti.kz.

В четвертьфинале турнира "Реал" победил дортмундскую "Боруссию"со счетом 3:2, а Гарсия стал автором одного из мячей.

Таким образом, 21-летний Гонсало вошел в историю клубного ЧМ, став единственным игроком, принявшим участие в голах своей команды в пяти матчах турнира подряд. На его счету четыре гола и один ассист.

Также Гарсия стал первым игроком "сливочных" после Криштиану Роналду, который забил четыре гола в одном розыгрыше клубного чемпионата мира (включая предыдущие форматы). Португальцу подобное удалось в 2016 году.

