Новый герой "Реала" повторил достижение Криштиану Роналду и вошел в историю

Нападающий мадридского "Реала" Гонсало Гарсия установил ряд индивидуальных достижений на клубном чемпионате мира 2025 года, проходящем в США, передают Vesti.kz.

В четвертьфинале турнира "Реал" победил дортмундскую "Боруссию"со счетом 3:2, а Гарсия стал автором одного из мячей.

Таким образом, 21-летний Гонсало вошел в историю клубного ЧМ, став единственным игроком, принявшим участие в голах своей команды в пяти матчах турнира подряд. На его счету четыре гола и один ассист.

Также Гарсия стал первым игроком "сливочных" после Криштиану Роналду, который забил четыре гола в одном розыгрыше клубного чемпионата мира (включая предыдущие форматы). Португальцу подобное удалось в 2016 году.

4- Gonzalo García is the first Real Madrid player to score four goals in a single edition of the @FIFACWC since Cristiano Ronaldo in 2016 (including previous formats). Future. pic.twitter.com/DQUbIVB2oE — OptaJoe (@OptaJoe) July 5, 2025

Гонсало Гарсия – воспитанник "Реала". В основную команду "сливочных" его взяли в июне 2025 года для участия на клубном ЧМ, где испанец является ведущим бомбардиром нынешнего розыгрыша турнира.

Ранее сам Гарсия признался, что Роналду яляется его кумиром.

"Мой главный кумир – Криштиану Роналду. Я всегда это говорил. У меня много кумиров, но если нужно выбрать одного, я всегда назову CR7", – приводит Madrid Zone слова Гарсии из послематчевого интервью.

Криштиану Роналду – лучший бомбардир в истории "Реала". Португалец выступал за "королевский" клуб с 2009 по 2018 год.

Хаби Алонсо нашел нового Роналду для "Реала"