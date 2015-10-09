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Легенда "Барселоны" назвал самого недооцененного игрока в клубе

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Легенда "Барселоны" назвал самого недооцененного игрока в клубе ©ФК "Барселона"

Бывший игрок "Барселоны" Педро рассказал, кого из игроков каталонского клуба считает недооцененным, передают Vesti.kz.

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Бывший игрок "Барселоны" Педро рассказал, кого из игроков каталонского клуба считает недооцененным, передают Vesti.kz.

Выбор 37-летнего испанца, ныне выступающего за римский "Лацио", пал на Фермина Лопеса.

"Игроков, которые много перемещаются по полю, как Фермин, сильно недооценивают. Такие футболисты всегда могут ворваться в штрафную площадь и забить гол", – приводит Barca Universal слова Педро.

В активе 22-летнего Лопеса восемь забитых мячей и десять ассистов в 46 матчах за "Барселону" в прошлом сезоне. В составе "сине-гранатовых" он выиграл Ла Лигу, Кубок Испании и Суперкубок страны.

Также Педро назвал лучшего вингера в мире на данный момент. Испанец отметил своего соотечественника Ламина Ямаля, который прошедшем сезоне забил 18 голов и 25 раз ассистировал в 55 матчах за "Барселону".

"Ямаль – самый совершенный вингер в мире. Он невероятно хорош с точки зрения видения поля и принятия решений, когда нужно отдать передачу. Выходит, что у него есть всё необходимое, ведь он также прекрасен в ситуациях один в один, при смещении в центр. Ламин может играть на обоих флангах и в середине, здорово ассистирует. Самое сложное для вингера – быть ещё и бомбардиром, как Ямаль и Салах", - добавил он.

Напомним, Педро является воспитанником академии "Барселоны" и провел в клубе больше 10 лет. В составе "сине-гранатовых" он выиграл 20 трофеев, включая пять титулов чемпиона Испании и три Лиги чемпионов.

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