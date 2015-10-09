Деку нашел в "Барселоне" нового Неймара: таланту 17 лет

Спортивный директор "Барселоны" Деку высказался о потенциале юного таланта каталонского клуба Ламина Ямаля, передают Vesti.kz.

"Ламин - это феномен. Станет ли он лучшим в мире, зависит только от него. Он будет играть за "Барселону" в ближайшие годы, борясь с "Реалом" за титулы. Это идеальное место для роста. Также и в сборной Испании он будет сиять, она очень сильная", - цитирует функционера Mundo Deportivo.

Также Деку сравнил 17-летнего Ямаля с бывшей звездой "сине-гранатовых" Неймаром.

"Начало карьеры Ламина очень похоже на начало карьеры Неймара. Жизнь помогла ему стать таким, какой он есть. Сейчас у него больше ответственности как у игрока, но он в своем возрасте. Когда ему исполнится 30 лет, он будет делать то, что обычно делают 30-летние", – сказал он.

Напомним, Неймар выступал за "Барселону" с 2013 по 2017 год, после чего перебрался в "Пари Сен-Жермен" за рекордные 222 миллиона евро.

Ямаль в минувшем сезоне принял участие в 55 матчах во всех турнирах, в которых отметился 18 голами и 25 результативными передачами. В составе "Барселоны" вингер стал чемпионом Испании, а также выиграл Кубок и Суперкубок Испании. Со сборной Испании он дошел до финала Лиги наций-2025, а в прошлом году выиграл Евро-2024.

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