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"Реал" выбрал лишнего в команде - игрока покупали за 72 миллиона

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"Реал" выбрал лишнего в команде - игрока покупали за 72 миллиона ©ФК "Реал" Мадрид

Бразильский нападающий "Реала" Эндрик может покинуть мадридский клуб этим летом, передают Vesti.kz со ссылкой на EL Chiringuito.

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Бразильский нападающий "Реала" Эндрик может покинуть мадридский клуб этим летом, передают Vesti.kz со ссылкой на EL Chiringuito.

По информации источника, "королевский клуб" не намерен продавать 18-летнего форварда, но намерен отдать игрока в аренду.

Эндрик не получал достаточной игровой практики и, как отмечает источник, не будет ее получать в новом сезоне. При этом сам бразилец намерен остаться в команде - он хочет работать с Хаби Алонсо.

Руководство "Реала" по-прежнему считает Эндрика важной частью проекта. Однако не исключена возможность его аренды, которая даст ему возможность последовательно развиваться и получать ценные игровые минуты. Все решится в ближайшие недели.

Этим летом в составе "Реала" о себе заявил талантливый нападающий Гонсало Гарсия. 21-летний игрок забил четыре гола в пяти матчах на клубном чемпионате мира-2025, проходящем в США.  

Напомним, Эндрик перешел в "Реал" год назад. Его трансфер обошелся "сливочным" в 72 миллиона евро.

В прошедшем сезоне Эндрик провел 37 матчей на клубном уровне во всех турнирах, отличился 7 забитыми голами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.

 

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