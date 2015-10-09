"Реал" выбрал лишнего в команде - игрока покупали за 72 миллиона

Бразильский нападающий "Реала" Эндрик может покинуть мадридский клуб этим летом, передают Vesti.kz со ссылкой на EL Chiringuito.

По информации источника, "королевский клуб" не намерен продавать 18-летнего форварда, но намерен отдать игрока в аренду.

Эндрик не получал достаточной игровой практики и, как отмечает источник, не будет ее получать в новом сезоне. При этом сам бразилец намерен остаться в команде - он хочет работать с Хаби Алонсо.

Руководство "Реала" по-прежнему считает Эндрика важной частью проекта. Однако не исключена возможность его аренды, которая даст ему возможность последовательно развиваться и получать ценные игровые минуты. Все решится в ближайшие недели.

Этим летом в составе "Реала" о себе заявил талантливый нападающий Гонсало Гарсия. 21-летний игрок забил четыре гола в пяти матчах на клубном чемпионате мира-2025, проходящем в США.

Напомним, Эндрик перешел в "Реал" год назад. Его трансфер обошелся "сливочным" в 72 миллиона евро.

В прошедшем сезоне Эндрик провел 37 матчей на клубном уровне во всех турнирах, отличился 7 забитыми голами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.