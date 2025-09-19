18-летний вратарь "Кайрата" Шерхан Калмурза впервые получил рыночную оценку своей трансферной стоимости, сообщают Vesti.kz.

Согласно последним данным портала Transfermarkt от 18 сентября, стоимость Калмурзы составляет 200 тысяч евро. Ранее молодой голкипер не имел официальной рыночной цены.

Напомним, что Калмурза провёл яркий матч против "Спортинга" в рамках первого тура общего этапа Лиги чемпионов. Несмотря на поражение алматинцев со счётом 1:4 в Лиссабоне, он отбил пенальти и сделал несколько впечатляющих сэйвов.

Transfermarkt отметил его игру и подчеркнул разницу в составах с португальским клубом.

По информации другого источника, фамилию Калмурзы уже записали в дорогой блокнотик после ЛЧ.

Молодой вратарь вышел на поле в Лиссабоне из-за травм основного голкипера Александра Заруцкого и резервного Темирлана Анарбекова, продемонстрировав неплохую игру несмотря на юный возраст.

