Лига чемпионов
Сегодня 18:41
 

Тинейджер "Кайрата" назван главным героем дня в Лиге чемпионов

  Комментарии

Тинейджер "Кайрата" назван главным героем дня в Лиге чемпионов Шерхан Калмурза. ©instagram.com/kallmurza

Российский журналист Дмитрий Клипин высоко оценил игру вратаря "Кайрата" Шерхана Калмурзы против "Спортинга" в первом туре общего этапа Лиги чемпионов, передают Vesti.kz.

Встреча в Лиссабоне завершилась победой хозяев со счётом 4:1. Калмурза выдал несколько запоминающихся сэйвов.

"Главным героем дня в Лиге чемпионов стал 18-летний вратарь "Кайрата" Шерхан Калмурза. Тинейджер показал себя настоящим тигром в выездном матче со "Спортингом", войдя в историю в качестве одного из самых юных голкиперов, отразивших в рамках турнира пенальти. Моложе был лишь голкипер "Бенфики" Миле Свилар в 2017 году.

Парень мужественно держал ворота казахстанцев сухими до 44-й минуты и стал в составе своей команды одним из лучших", - написал он в своём телеграм-канале.

Ранее Transfermarkt назвал героя "Кайрата" и показал разницу в составах со "Спортингом". А ещё сообщалось, что фамилию Калмурзы уже записали в дорогой блокнотик после матча ЛЧ.

Между тем в России "отменили" провал "Кайрата" в Лиссабоне.

Расписание следующих матчей "Кайрата" в Лиге чемпионов

  • 30 сентября: "Кайрат" – "Реал" (в 21:45)
  • 21 октября: "Кайрат" – "Пафос" (в 21:45)
  • 6 ноября: "Интер" – "Кайрат" (в 01:00)
  • 26 ноября: "Копенгаген" – "Кайрат" (в 22:45)
  • 9 декабря: "Кайрат" – "Олимпиакос" (в 20:30)
  • 20 января: "Кайрат" – "Брюгге" (в 20:30)
  • 29 января: "Арсенал" – "Кайрат" (в 01:00)

    • Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

    Участник И В Н П М О
    1 Айнтрахт Фр 1 1 0 0 5-1 3
    2 ПСЖ 1 1 0 0 4-0 3
    3 Спортинг Л 1 1 0 0 4-1 3
    4 Брюгге 1 1 0 0 4-1 3
    5 Юнион Сент-Жилуаз 1 1 0 0 3-1 3
    6 Бавария 1 1 0 0 3-1 3
    7 Арсенал 1 1 0 0 2-0 3
    8 Интер 1 1 0 0 2-0 3
    9 Манчестер Сити 1 1 0 0 2-0 3
    10 Карабах 1 1 0 0 3-2 3
    11 Ливерпуль 1 1 0 0 3-2 3
    12 Барселона 1 1 0 0 2-1 3
    13 Реал М 1 1 0 0 2-1 3
    14 Тоттенхэм Хотспур 1 1 0 0 1-0 3
    15 Боруссия-09 Д 1 0 1 0 4-4 1
    16 Ювентус 1 0 1 0 4-4 1
    17 Славия П 1 0 1 0 2-2 1
    18 Копенгаген 1 0 1 0 2-2 1
    19 Байер 1 0 1 0 2-2 1
    20 Буде-Глимт 1 0 1 0 2-2 1
    21 Олимпиакос 1 0 1 0 0-0 1
    22 Пафос 1 0 1 0 0-0 1
    23 Бенфика 1 0 0 1 2-3 0
    24 Атлетико М 1 0 0 1 2-3 0
    25 Марсель Олимпик 1 0 0 1 1-2 0
    26 Ньюкасл Юнайтед 1 0 0 1 1-2 0
    27 Вильярреал 1 0 0 1 0-1 0
    28 Челси 1 0 0 1 1-3 0
    29 ПСВ Эйндховен 1 0 0 1 1-3 0
    30 Атлетик 1 0 0 1 0-2 0
    31 Аякс 1 0 0 1 0-2 0
    32 Наполи 1 0 0 1 0-2 0
    33 Монако ФК 1 0 0 1 1-4 0
    34 Кайрат 1 0 0 1 1-4 0
    35 Галатасарай 1 0 0 1 1-5 0
    36 Аталанта 1 0 0 1 0-4 0

    Перейти на страницу турнирной таблицы →

