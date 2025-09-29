Лига чемпионов
Сегодня 11:16

В Испании раскрыли трудности и потери "Реала" перед матчем с "Кайратом"

Килиан Мбаппе в Алматы. Фото: ФК "Реал"©

"Реал" переживает непростые дни после крупного поражения от "Атлетико" в чемпионате Испании. Команда Хаби Алонсо прервала победную серию и теперь вынуждена переключаться на Лигу чемпионов, передают Vesti.kz.

Испанский спортивный медиа-ресурс Defensa Central рассказал об испытании "Реала" перед гостевым матчем с "Кайратом":

Долгий путь в Алматы

"Уже 30 сентября "сливочные" проведут матч против "Кайрата" в Алматы. Встреча состоится на Центральном стадионе, где "Реал" постарается взять три очка.

Поездка в Казахстан стала испытанием сама по себе: расстояние между Мадридом и Алматы составляет около 6 340 километров, а перелёт занял почти 13 часов. Для игроков это серьёзная нагрузка, особенно на фоне недавнего поражения.

Потери в обороне

К тому же "Реал" столкнулся с кадровыми проблемами. В Мадриде остались Эдер Милитао, Дани Карвахаль, Ферлан Менди, Трент Александер-Арнольд и Антонио Рюдигер. Все они травмированы, что вынуждает Алонсо экспериментировать с обороной и строить новую линию защиты.

Подготовка к матчу

Несмотря на трудности, команда придерживается привычного для Лиги чемпионов распорядка: тренировка на стадионе в Алматы и пресс-конференция накануне матча".

О том, как в аэропорту Алматы встретили "Реал", читайте здесь. Между тем в "Кайрате" предупредили мадридский клуб о главном испытании в Казахстане, а ИИ ответил, сколько очков наберут подопечные Рафаэля Уразбахтина и выйдут ли в плей-офф Лиги чемпионов.

Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Айнтрахт Фр 1 1 0 0 5-1 3
2 ПСЖ 1 1 0 0 4-0 3
3 Спортинг Л 1 1 0 0 4-1 3
4 Брюгге 1 1 0 0 4-1 3
5 Юнион Сент-Жилуаз 1 1 0 0 3-1 3
6 Бавария 1 1 0 0 3-1 3
7 Арсенал 1 1 0 0 2-0 3
8 Интер 1 1 0 0 2-0 3
9 Манчестер Сити 1 1 0 0 2-0 3
10 Карабах 1 1 0 0 3-2 3
11 Ливерпуль 1 1 0 0 3-2 3
12 Барселона 1 1 0 0 2-1 3
13 Реал М 1 1 0 0 2-1 3
14 Тоттенхэм Хотспур 1 1 0 0 1-0 3
15 Боруссия-09 Д 1 0 1 0 4-4 1
16 Ювентус 1 0 1 0 4-4 1
17 Славия П 1 0 1 0 2-2 1
18 Копенгаген 1 0 1 0 2-2 1
19 Байер 1 0 1 0 2-2 1
20 Буде-Глимт 1 0 1 0 2-2 1
21 Олимпиакос 1 0 1 0 0-0 1
22 Пафос 1 0 1 0 0-0 1
23 Бенфика 1 0 0 1 2-3 0
24 Атлетико М 1 0 0 1 2-3 0
25 Марсель Олимпик 1 0 0 1 1-2 0
26 Ньюкасл Юнайтед 1 0 0 1 1-2 0
27 Вильярреал 1 0 0 1 0-1 0
28 Челси 1 0 0 1 1-3 0
29 ПСВ Эйндховен 1 0 0 1 1-3 0
30 Атлетик 1 0 0 1 0-2 0
31 Аякс 1 0 0 1 0-2 0
32 Наполи 1 0 0 1 0-2 0
33 Монако ФК 1 0 0 1 1-4 0
34 Кайрат 1 0 0 1 1-4 0
35 Галатасарай 1 0 0 1 1-5 0
36 Аталанта 1 0 0 1 0-4 0

