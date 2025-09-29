"Реал" переживает непростые дни после крупного поражения от "Атлетико" в чемпионате Испании. Команда Хаби Алонсо прервала победную серию и теперь вынуждена переключаться на Лигу чемпионов, передают Vesti.kz.

Испанский спортивный медиа-ресурс Defensa Central рассказал об испытании "Реала" перед гостевым матчем с "Кайратом":

Долгий путь в Алматы

"Уже 30 сентября "сливочные" проведут матч против "Кайрата" в Алматы. Встреча состоится на Центральном стадионе, где "Реал" постарается взять три очка.

Поездка в Казахстан стала испытанием сама по себе: расстояние между Мадридом и Алматы составляет около 6 340 километров, а перелёт занял почти 13 часов. Для игроков это серьёзная нагрузка, особенно на фоне недавнего поражения.

Потери в обороне

К тому же "Реал" столкнулся с кадровыми проблемами. В Мадриде остались Эдер Милитао, Дани Карвахаль, Ферлан Менди, Трент Александер-Арнольд и Антонио Рюдигер. Все они травмированы, что вынуждает Алонсо экспериментировать с обороной и строить новую линию защиты.

Подготовка к матчу

Несмотря на трудности, команда придерживается привычного для Лиги чемпионов распорядка: тренировка на стадионе в Алматы и пресс-конференция накануне матча".

