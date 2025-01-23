Аналитики авторитетной статистической платформы Opta рассчитали шансы "Реала" на попадание в топ-8 Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

По данным аналитиков шансы мадридского "Реала" занять место в восьмерке лучших команд Лиги чемпионов УЕФА крайне малы.

Несмотря на разгром "Ред Булла Зальцбург" (5:1) в седьмом туре, вероятность попадания "сливочных" в топ-8 составляет всего 2,9 процента.

У "Реала" 12 очков в семи играх. Мадридский клуб находится на 16-й строчке и перед решающим матчем против "Бреста". Игра пройдет 29 января.

Отметим, что в матче с "Брестом" мадридскому клубу не сможет помочь Винисиус Жуниор, но "Реал" должен набирать очки, если хочет продолжить борьбу за трофей.

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