Защитник "Кайрата" Александр Мрынский в интервью корреспонденту Vesti.kz прокомментировал прошедший матч с "Реалом", состоявшимся в рамках 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

В состав же мадридцев отличились французы Килиан Мбаппе (хет-трик) и Эдуардо Камавинга, а также марокканский полузащитник Браим Диас - встреча завершилась со счётом 5:0.

— "Конечно, уровень игры сильно отличается от нашего чемпионата. Действительно, мы хорошо начали. Мы получили большой опыт. Самый тяжелый отрезок - начало второго тайма. Они начали владеть мячом, забили быстро", — сказал Мрынский.

— Кто из игроков произвел впечатление?

— "Родриго (Гоэс)".

— Как атмосфера стадиона?

— "Ну, к сожалению, у нас маленький стадион, всего 20 тысяч, может если было бы побольше, то атмосфера была бы сильнее. Касательно будущих игр в Лиге чемпионов, дома мы нацелены набирать очки со всеми", — заключил Мрынский.

"Кайрат" после двух туров в ЛЧ не имеет очков. "Реал" в двух матчах набрал максимальные шесть очков. Алматинцы сыграют следующий матч Лиги чемпионов 21 октября против "Пафоса" (Кипр).