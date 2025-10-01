Лига чемпионов
Сегодня 01:02

Игрок "Кайрата" объяснил разгром от "Реала" в Лиге чемпионов

©Vesti.kz/Улан Кенжегалиев

Защитник "Кайрата" Александр Мрынский в интервью корреспонденту Vesti.kz прокомментировал прошедший матч с "Реалом", состоявшимся в рамках 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов

В состав же мадридцев отличились французы Килиан Мбаппе (хет-трик) и Эдуардо Камавинга, а также марокканский полузащитник Браим Диас - встреча завершилась со счётом 5:0.

— "Конечно, уровень игры сильно отличается от нашего чемпионата. Действительно, мы хорошо начали. Мы получили большой опыт. Самый тяжелый отрезок - начало второго тайма. Они начали владеть мячом, забили быстро", — сказал Мрынский.

— Кто из игроков произвел впечатление?

— "Родриго (Гоэс)".

— Как атмосфера стадиона?

— "Ну, к сожалению, у нас маленький стадион, всего 20 тысяч, может если было бы побольше, то атмосфера была бы сильнее.

Касательно будущих игр в Лиге чемпионов, дома мы нацелены набирать очки со всеми", — заключил Мрынский.

"Кайрат" после двух туров в ЛЧ не имеет очков. "Реал" в двух матчах набрал максимальные шесть очков. Алматинцы сыграют следующий матч Лиги чемпионов 21 октября против "Пафоса" (Кипр).

Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Реал М 2 2 0 0 7-1 6
2 Айнтрахт Фр 1 1 0 0 5-1 3
3 ПСЖ 1 1 0 0 4-0 3
4 Спортинг Л 1 1 0 0 4-1 3
5 Брюгге 2 1 0 1 5-3 3
6 Юнион Сент-Жилуаз 1 1 0 0 3-1 3
7 Бавария 1 1 0 0 3-1 3
8 Манчестер Сити 1 1 0 0 2-0 3
9 Арсенал 1 1 0 0 2-0 3
10 Интер 1 1 0 0 2-0 3
11 Карабах 1 1 0 0 3-2 3
12 Ливерпуль 1 1 0 0 3-2 3
13 Барселона 1 1 0 0 2-1 3
14 Тоттенхэм Хотспур 1 1 0 0 1-0 3
15 Аталанта 2 1 0 1 2-5 3
16 Боруссия-09 Д 1 0 1 0 4-4 1
17 Ювентус 1 0 1 0 4-4 1
18 Славия П 1 0 1 0 2-2 1
19 Копенгаген 1 0 1 0 2-2 1
20 Байер 1 0 1 0 2-2 1
21 Буде-Глимт 1 0 1 0 2-2 1
22 Олимпиакос 1 0 1 0 0-0 1
23 Пафос 1 0 1 0 0-0 1
24 Атлетико М 1 0 0 1 2-3 0
25 Бенфика 1 0 0 1 2-3 0
26 Марсель Олимпик 1 0 0 1 1-2 0
27 Ньюкасл Юнайтед 1 0 0 1 1-2 0
28 Вильярреал 1 0 0 1 0-1 0
29 ПСВ Эйндховен 1 0 0 1 1-3 0
30 Челси 1 0 0 1 1-3 0
31 Атлетик 1 0 0 1 0-2 0
32 Аякс 1 0 0 1 0-2 0
33 Наполи 1 0 0 1 0-2 0
34 Монако ФК 1 0 0 1 1-4 0
35 Галатасарай 1 0 0 1 1-5 0
36 Кайрат 2 0 0 2 1-9 0

