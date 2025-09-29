Лига чемпионов
Сегодня 18:05

Хаби Алонсо рассказал о сильных сторонах "Кайрата" перед матчем Лиги чемпионов

Хаби Алонсо.

Главный тренер мадридского "Реала" Хаби Алонсо прокомментировал предстоящий матч против алматинского "Кайрата", который состоится в рамках второго тура общего этапа Лиги чемпионов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Здесь неважно, кто соперник, мы хотим выиграть, это Лига чемпионов. Очень важно - удачное начало игры.

Конечно, нам нужно было анализировать матч с "Атлетико". Мы не можем говорить, что у нас не было только правильного отношения. Мы должны уделять внимание и многим другим деталям.

Перелет? Нужно адаптироваться, нравится вам или нет. Конечно, это непривычно, ну нужно менять план. Не должно быть каких-то отговорок.

Мы постараемся хорошо атаковать. Мы понимаем, что будет интенсивный матч. Команда "Кайрат" хорошо подготовлена.

Мы видели матчи против "Спортинга" и "Селтика". У них в атаке есть разные игроки. Они играют в прямой, ясный футбол. Мы анализировали соперника, мы знаем много игроков "Кайрата". Конечно, мы понимаем, что они выбили "Селтик". У нас нет сомнений, что "Кайрат" будет готов", - заявил Алонсо.

Ранее мнение о предстоящей игре высказал главный тренер "Кайрата" Рафаэль Уразбахтин, а защитник Егор Сорокин рассказал, как алматинцы намерены остановить Мбаппе. 

Напомним, матч "Кайрат" - "Реал" пройдёт 30 сентября в Алматы на стадионе "Центральный". В первом туре "Кайрат" уступил на выезде "Спортингу" (1:4), а "Реал" обыграл "Марсель" (2:1). 

Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Айнтрахт Фр 1 1 0 0 5-1 3
2 ПСЖ 1 1 0 0 4-0 3
3 Спортинг Л 1 1 0 0 4-1 3
4 Брюгге 1 1 0 0 4-1 3
5 Юнион Сент-Жилуаз 1 1 0 0 3-1 3
6 Бавария 1 1 0 0 3-1 3
7 Арсенал 1 1 0 0 2-0 3
8 Интер 1 1 0 0 2-0 3
9 Манчестер Сити 1 1 0 0 2-0 3
10 Карабах 1 1 0 0 3-2 3
11 Ливерпуль 1 1 0 0 3-2 3
12 Барселона 1 1 0 0 2-1 3
13 Реал М 1 1 0 0 2-1 3
14 Тоттенхэм Хотспур 1 1 0 0 1-0 3
15 Боруссия-09 Д 1 0 1 0 4-4 1
16 Ювентус 1 0 1 0 4-4 1
17 Славия П 1 0 1 0 2-2 1
18 Копенгаген 1 0 1 0 2-2 1
19 Байер 1 0 1 0 2-2 1
20 Буде-Глимт 1 0 1 0 2-2 1
21 Олимпиакос 1 0 1 0 0-0 1
22 Пафос 1 0 1 0 0-0 1
23 Бенфика 1 0 0 1 2-3 0
24 Атлетико М 1 0 0 1 2-3 0
25 Марсель Олимпик 1 0 0 1 1-2 0
26 Ньюкасл Юнайтед 1 0 0 1 1-2 0
27 Вильярреал 1 0 0 1 0-1 0
28 Челси 1 0 0 1 1-3 0
29 ПСВ Эйндховен 1 0 0 1 1-3 0
30 Атлетик 1 0 0 1 0-2 0
31 Аякс 1 0 0 1 0-2 0
32 Наполи 1 0 0 1 0-2 0
33 Монако ФК 1 0 0 1 1-4 0
34 Кайрат 1 0 0 1 1-4 0
35 Галатасарай 1 0 0 1 1-5 0
36 Аталанта 1 0 0 1 0-4 0

