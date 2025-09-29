Главный тренер мадридского "Реала" Хаби Алонсо прокомментировал предстоящий матч против алматинского "Кайрата", который состоится в рамках второго тура общего этапа Лиги чемпионов, сообщает корреспондент Vesti.kz.
"Здесь неважно, кто соперник, мы хотим выиграть, это Лига чемпионов. Очень важно - удачное начало игры.
Конечно, нам нужно было анализировать матч с "Атлетико". Мы не можем говорить, что у нас не было только правильного отношения. Мы должны уделять внимание и многим другим деталям.
Перелет? Нужно адаптироваться, нравится вам или нет. Конечно, это непривычно, ну нужно менять план. Не должно быть каких-то отговорок.
Мы постараемся хорошо атаковать. Мы понимаем, что будет интенсивный матч. Команда "Кайрат" хорошо подготовлена.
Мы видели матчи против "Спортинга" и "Селтика". У них в атаке есть разные игроки. Они играют в прямой, ясный футбол. Мы анализировали соперника, мы знаем много игроков "Кайрата". Конечно, мы понимаем, что они выбили "Селтик". У нас нет сомнений, что "Кайрат" будет готов", - заявил Алонсо.
Ранее мнение о предстоящей игре высказал главный тренер "Кайрата" Рафаэль Уразбахтин, а защитник Егор Сорокин рассказал, как алматинцы намерены остановить Мбаппе.
Напомним, матч "Кайрат" - "Реал" пройдёт 30 сентября в Алматы на стадионе "Центральный". В первом туре "Кайрат" уступил на выезде "Спортингу" (1:4), а "Реал" обыграл "Марсель" (2:1).