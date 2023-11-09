Главный тренер МЮ нашел оправдание фиаско в Лиге чемпионов

Главный тренер английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг прокомментировал поражение от датского "Копенгагена" в Лиге чемпионов, сообщают Vesti.kz.

В 4-м туре группового этапа "красные дьяволы" уступили со счетом 3:4, хотя вели по ходу игры 2:0 и 3:2. Кроме того, МЮ с 42-й минуты играл в меньшинстве после удаления Маркуса Рэшфорда.

"Я думаю, что мы играли очень хорошо, пока не получили красную карточку. Она все изменила. Пошла уже другая игра. Мы пропустили два гола, которые не должны засчитываться. Это разочаровывает. Нам пришлось столкнуться со многими судейскими решениями против нас не только этим вечером, но и в других матчах. Но сезон длинный. В какой-то момент все обернется в нашу пользу", - цитирует тен Хага TNT Sports.

По мнению наставника "Юнайтед", арбитры ошибочно засчитали два гола в ворота его команды.

"После перерыва играть мы играли лучше, но два гола не должны засчитывать. Первый из-за офсайда, перед (Андре) Онаной находился игрок. Во втором - что тут сделаешь? Я увидел много положительного, но в конце концов мы немного потеряли концентрацию. Тяжело, когда так долго играешь вдесятером", - добавил тренер.

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"Манчестер Юнайтед" с тремя очками занимает последнее место в группе A. Мюнхенская "Бавария" с 12 очками досрочно вышла в плей-офф турнира. "Копенгаген" и турецкий "Галатасарай" набрали по 4 балла.