© Главного тренера МЮ назвали мошенником и припомнили Роналду

Журналист и телеведущий Пирс Морган высмеял главного тренера "Манчестер Юнайтед" Эрика тен Хага за разгромное поражение от "Манчестер Сити" (0:3) в десятом туре АПЛ, сообщают Vesti.kz. Также он упомянул бывшего форварда "красных дьяволов" Криштиану Роналду, ныне выступающего за саудовский "Аль-Наср".

Напомним, Роналду покинул "МЮ" осенью 2022 года после скандального интервью Пирсу, в котором раскритиковал клуб и тен Хага. Вскоре португалец подписал контракт с "Аль-Насром".

В нынешнем сезоне Криштиану провел 14 матчей за "Аль‑Наср" во всех турнирах, забил 14 мячей и сделал восемь результативных передач.

В двух матчах отборочного раунда Евро-2024 португалец забил четыре мяча и обновил свой рекорд лучшего бомбардира в истории сборных - 127.

As Manchester United get humiliated by City at home, a reminder that Erik Ten Hag drove @Cristiano out of the club and said he’d lose no sleep over it… and that the same @Cristiano has since scored 43 goals for club & country this year.

The guy’s a total fraud. pic.twitter.com/WY0Enki2QQ