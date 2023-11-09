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Новости спорта Лига чемпионов
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МЮ проиграл с 2:0, а "Бавария", "Интер" и оба "Реала" вышли в плей-офф Лиги чемпионов

МЮ проиграл с 2:0, а "Бавария", "Интер" и оба "Реала" вышли в плей-офф Лиги чемпионов
©ФК "Реал" Мадрид

Английский "Манчестер Юнайтед" в меньшинстве проиграл датскому "Копенгагену" в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

Встреча группы А, которая прошла в Копенгагене, завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев. При этом по ходу игры МЮ дважды вел: сначала 2:0, а затем 3:2.

В составе "Юнайтед" дубль оформил Расмус Хойлунд (3-я и 28-я минуты), а Бруну Фернандеш реализовал пенальти (69-я). У датской команды отличились Мохамед Эльюнусси (45-я), Диогу Гонсалвеш (45+9 с пенальти), Лукас Лерагер (83-я) и Руни Барджи (87-я).

В конце первого тайма прямую красную карточку получил форвард манкунианцев Маркус Рэшфорд.

В другом матче этой группы мюнхенская "Бавария" дома обыграла турецкий "Галатасарай" со счетом 2:1. В составе победителей дублем отметился Харри Кейн (80-я и 86-я минуты). У гостей отличился Седрик Бакамбу (90+3).

"Бавария" набрала 12 очков и досрочно вышла в плей-офф Лиги чемпионов. "Копенгаген" (4 очка) занимает второе место, далее идут "Галатасарай" (4) и "Манчестер Юнайтед" (3).

В группе В лондонский "Арсенал" в родных стенах нанес поражение испанской "Севильи" - 2:0. В составе "канониров" голы забили Леандро Троссард (29-я минута) и Букайо Сака (64-я).

В другом матче квартета нидерландский ПСВ дома обыграл французский "Ланс" со счетом 1:0. Единственный гол забил Люк де Йонг (12-я).

"Арсенал" набрал 9 очков и упрочил лидерство в группе. Далее идут ПСВ и "Ланс" (по 5 очков) и "Севилья" (2).

В группе С мадридский "Реал" разгромил португальскую "Брагу" со счетом 3:0. Голы забили Браим Диас (27-я минута), Винисиус Жуниор (58-я) и Родриго (61-я).

Итальянский "Наполи" сыграл вничью с немецкий "Унионом" - 1:1. В составе хозяев отличился Маттео Политано (39-я минута), а у гостей забил Давид Фофана (52-).

"Реал", набравший 12 очков, вышел в плей-офф. "Наполи" (7 баллов) находится на второй строчке, далее идут "Брага" (3) и берлинский "Унион" (1).

В группе D испанский "Реал Сосьедад" обыграл португальскую "Бенфику" со счетом 3:1. В составе победителей отличились Микель Мерино (6-я минута), Микель Оярсабаль (11-я) и Андер Барренечеа (21-я), а Браис Мендес не реализовал пенальти на 29-й минуте встречи. У гостей единственный мяч забил Рафаэл Силва (50-я).

А миланский "Интер" одержал минимальную победу над австрийским клубом "Ред Булл Зальцбург" - 1:0. В составе гостей единственным забитым мячом отметился нападающий Лаутаро Мартинес, реализовав 11-метровый удар на 85-й минуте.

"Реал Сосьедад" и "Интер" набрали по 10 очков и и вышли в плей-офф ЛЧ. У "РБ Зальцбурга" три балла, а у "Бенфики" - 0.

Таким образом, путевки  1/8 финала уже обеспечили себе "Бавария", "Реал", "Реал Сосьедад", "Интер", "Манчестер Сити" и немецкий "Ред Булл Лейпциг".

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Метки:
Манчестер Юнайтед Бавария Реал Мадрид Интер Лига чемпионов
Лига чемпионов 2023/24 расписание игр

28 ноября

П1 1.52 X 4.57 П2 6.35
П1 2.03 X 3.69 П2 3.69

29 ноября

П1 2.84 X 3.59 П2 2.47
П1 1.77 X 4.06 П2 4.46
П1 1.33 X 5.97 П2 8.5
П1 1.53 X 4.57 П2 6.16
П1 3.39 X 3.84 П2 2.08
П1 2.1 X 3.79 П2 3.39

30 ноября

П1 1.27 X 6.77 П2 9.75
П1 1.47 X 4.98 П2 6.58
П1 1.69 X 4.2 П2 4.89
П1 2.33 X 3.69 П2 2.99
П1 2.53 X 3.48 П2 2.83
П1 1.58 X 4.37 П2 5.76

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