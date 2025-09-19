Дэвид Бекхэм назвал победителя Лиги чемпионов

Легендарный английский полузащитник Дэвид Бекхэм поделился своим мнением о том, кто поднимет над головой трофей Лиги чемпионов сезона-2025/26, передают Vesti.kz.

"У ПСЖ отличная команда, и они снова будут близки к финалу. Но если говорить о том, на кого я поставлю, то это "Реал" Мадрид. Этот клуб знает, как выигрывать Лигу чемпионов", - цитируют Бекхэма GiveMeSport.

Старт турнира уже задал тон интриге. "Реал" открыл кампанию уверенной домашней победой над "Марселем" (2:1), а ПСЖ разгромил "Аталанту" (3:0). Оба клуба демонстрируют мощь с первых туров, и именно их противостояние уже предвкушают как главное украшение сезона.

Обидчик "Кайрата" объяснил победу в Лиге чемпионов

Напомним, что за свою карьеру Бекхэм оставил яркий след в истории мирового футбола: шесть титулов АПЛ и триумф в Лиге чемпионов с "Манчестер Юнайтед", чемпионства в Испании (с "Реалом"), Франции и США.

Несмотря на отсутствие трофеев с национальной сборной, он навсегда останется одной из самых влиятельных фигур в английском футболе.

Дэвида Бекхэма посвятили в рыцари. Названы его заслуги

Стоит отметить, что английский полузащитник оставил заметный след в МЛС, выступая за "Лос-Анджелес Гэлакси" с 2007 по 2012 год. Под его руководством клуб дважды выигрывал чемпионский титул.

Сейчас Бекхэм - владелец клуба "Интер Майами", который в 2023 году привлек в лигу Лионеля Месси.