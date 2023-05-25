Дэвида Бекхэма посвятили в рыцари. Названы его заслуги

Бывший капитан сборной Англии и икона мирового футбола Дэвид Бекхэм официально удостоен рыцарского титула, сообщают Vesti.kz со ссылкой The Independent.

50-летнего ветерана наградили званием рыцаря-бакалавра на торжественной церемонии в Лондоне. Теперь его имя звучит как сэр Дэвид Бекхэм, а его супруга Виктория получила право именоваться леди.

Знаковая награда вручена Бекхэму за выдающиеся заслуги в спорте и многолетнюю благотворительную деятельность. Напомним, в 2024 году король Карл III назначил его послом Королевского благотворительного фонда - Дэвид активно помогает продвигать инициативы фонда.

"Никогда не мог себе представить, что удостоюсь такой поистине великой чести. Играть за свою страну и быть капитаном национальной команды - это величайшая честь в моей карьере и мечта детства, ставшая реальностью. За пределами поля я счастлив представлять Великобританию по всему миру и работать с организациями, помогающими людям. Мне нужно время, чтобы осознать произошедшее", - цитирует The Independent речь сэра Дэвида.

За свою карьеру Бекхэм оставил яркий след в истории мирового футбола: шесть титулов АПЛ и триумф в Лиге чемпионов с "Манчестер Юнайтед", чемпионства в Испании, Франции и США. Несмотря на отсутствие трофеев с национальной сборной, он навсегда останется одной из самых влиятельных фигур в английском футболе.