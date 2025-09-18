Лига чемпионов
Сегодня 10:48

Дастан Сатпаев удивил звезду "Спортинга" перед матчем Лиги чемпионов

Защитник лиссабонского "Спортинга" бельгиец Зено Дебаст ответил на вопрос о нападающем "Кайрата" Дастане Сатпаеве, сообщают Vesti.kz.

"Спортинг" и "Кайрат" сыграют сегодня, 19 сентября в Португалии. Матч общего этапа Лиги чемпионов начнется в 00:00 по казахстанскому времени. Прямая трансляция игры начнется в 23:50.

"Он (Сатпаев) удивил нас в матче против Бельгии. Это важный игрок для своей команды. Мы проанализировали его стиль и игру команды в целом - он действительно классный футболист", - признался Дебаст на пресс-конференции.

Напомним, Дебаст и Сатпаев сошлись в недавнем матче отбора на ЧМ-2026 между сборными Бельгии и Казахстана, завершившейся победой "Красных дьяволов" со счетом 6:0.

Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 ПСЖ 1 1 0 0 4-0 3
2 Юнион Сент-Жилуаз 1 1 0 0 3-1 3
3 Бавария 1 1 0 0 3-1 3
4 Арсенал 1 1 0 0 2-0 3
5 Интер 1 1 0 0 2-0 3
6 Карабах 1 1 0 0 3-2 3
7 Ливерпуль 1 1 0 0 3-2 3
8 Реал М 1 1 0 0 2-1 3
9 Тоттенхэм Хотспур 1 1 0 0 1-0 3
10 Боруссия-09 Д 1 0 1 0 4-4 1
11 Ювентус 1 0 1 0 4-4 1
12 Славия П 1 0 1 0 2-2 1
13 Буде-Глимт 1 0 1 0 2-2 1
14 Пафос 1 0 1 0 0-0 1
15 Олимпиакос 1 0 1 0 0-0 1
16 Атлетико М 1 0 0 1 2-3 0
17 Бенфика 1 0 0 1 2-3 0
18 Марсель Олимпик 1 0 0 1 1-2 0
19 Вильярреал 1 0 0 1 0-1 0
20 ПСВ Эйндховен 1 0 0 1 1-3 0
21 Челси 1 0 0 1 1-3 0
22 Атлетик 1 0 0 1 0-2 0
23 Аякс 1 0 0 1 0-2 0
24 Аталанта 1 0 0 1 0-4 0
25 Кайрат 0 0 0 0 0 0
26 Галатасарай 0 0 0 0 0 0
27 Барселона 0 0 0 0 0 0
28 Ньюкасл Юнайтед 0 0 0 0 0 0
29 Айнтрахт Фр 0 0 0 0 0 0
30 Брюгге 0 0 0 0 0 0
31 Манчестер Сити 0 0 0 0 0 0
32 Байер 0 0 0 0 0 0
33 Копенгаген 0 0 0 0 0 0
34 Наполи 0 0 0 0 0 0
35 Монако ФК 0 0 0 0 0 0
36 Спортинг Л 0 0 0 0 0 0

