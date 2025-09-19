Лига чемпионов
Сегодня 14:35

Будущий одноклубник Сатпаева установил исторический рекорд в матче "Кайрата" в ЛЧ

В матче "Спортинга" и "Кайрата" был установлен рекорд среди португальских игроков в Лиге чемпионов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Его автором стал полузащитник "Спортинга" Жеовани Кенда отличился на 68-й минуте, сделав счет 4:0 в пользу хозяев поля.

Он стал самым юным португальским игроком из всех когда-либо забивавших в Лиге чемпионов. Кенда сделал это в возрасте 18 лет и 141 дня.

Кенда перекрыл португальский рекорд, установленный Гонсалу Гедешем, который в Лиге чемпионов сезона-2015/16 забил за "Бенфику" в возрасте 19 лет, десяти месяцев и двух дней.

Что касается самого молодого португальца, становившегося автором гола в Кубке европейских чемпионов, то исторический рекорд принадлежит Антониу Симоешу. Он отличился за "Бенфику" в сезоне 1961/62 в возрасте 18 лет, трех месяцев и восьми дней.

Кенда со следующего сезона будет выступать за "Челси", куда также перейдет нападающий "Кайрата" Дастан Сатпаев,

Напомним, что в этом матче "Кайрат" уступил со счетом 4:1.

Добавим, что юный голкипер алматинцев Шерхан Калмурза, сыграв в этом матче, вошел в топ-3 молодых вратарей в основном турнире за всю историю. Он вытеснил из топ-3 легендарного вратаря "Реала" Икера Касильяса.

Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Айнтрахт Фр 1 1 0 0 5-1 3
2 ПСЖ 1 1 0 0 4-0 3
3 Спортинг Л 1 1 0 0 4-1 3
4 Брюгге 1 1 0 0 4-1 3
5 Юнион Сент-Жилуаз 1 1 0 0 3-1 3
6 Бавария 1 1 0 0 3-1 3
7 Арсенал 1 1 0 0 2-0 3
8 Интер 1 1 0 0 2-0 3
9 Манчестер Сити 1 1 0 0 2-0 3
10 Карабах 1 1 0 0 3-2 3
11 Ливерпуль 1 1 0 0 3-2 3
12 Барселона 1 1 0 0 2-1 3
13 Реал М 1 1 0 0 2-1 3
14 Тоттенхэм Хотспур 1 1 0 0 1-0 3
15 Боруссия-09 Д 1 0 1 0 4-4 1
16 Ювентус 1 0 1 0 4-4 1
17 Славия П 1 0 1 0 2-2 1
18 Копенгаген 1 0 1 0 2-2 1
19 Байер 1 0 1 0 2-2 1
20 Буде-Глимт 1 0 1 0 2-2 1
21 Олимпиакос 1 0 1 0 0-0 1
22 Пафос 1 0 1 0 0-0 1
23 Бенфика 1 0 0 1 2-3 0
24 Атлетико М 1 0 0 1 2-3 0
25 Марсель Олимпик 1 0 0 1 1-2 0
26 Ньюкасл Юнайтед 1 0 0 1 1-2 0
27 Вильярреал 1 0 0 1 0-1 0
28 Челси 1 0 0 1 1-3 0
29 ПСВ Эйндховен 1 0 0 1 1-3 0
30 Атлетик 1 0 0 1 0-2 0
31 Аякс 1 0 0 1 0-2 0
32 Наполи 1 0 0 1 0-2 0
33 Монако ФК 1 0 0 1 1-4 0
34 Кайрат 1 0 0 1 1-4 0
35 Галатасарай 1 0 0 1 1-5 0
36 Аталанта 1 0 0 1 0-4 0

