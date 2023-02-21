Битва гигантов. Чего ожидать от 10-го матча "Ливерпуля" и "Реала" в Лиге чемпионов

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Новости спорта Футбол Лига чемпионов
Сегодня 14:43
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Уже ближайшей ночью в Лиге чемпионов состоятся очередные матчи стадии 1/8 финала. Зрителей ждут противостояние "Ливеруля" и "Реала", а также матч между "Айнтрахтом" и "Наполи". Корреспондент Vesti.kz рассказывает о предстоящих играх.

Матчи начнутся в 02:00 по времени Астаны. За их ходом казахстанские болельщики смогут наблюдать в прямом эфире параллельно на двух телеканалах. На Qazsport под голоса Ермухамеда Маулена и Виктора Кирилюка можно будет насладиться игрой "Ливеруль" - "Реал", а на Qazaqstan матч "Айнтрахт" - "Наполи" для зрителей прокомментируют Уалихан Косанбай и Ерсин Ерик.

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА "ЛИВЕРПУЛЬ" - "РЕАЛ"

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА "АЙНТРАХТ" - "НАПОЛИ"

"Ливерпуль" - "Реал": памятные финалы, юбилей и боевой настрой

Повторение прошлогоднего финала Лиги чемпионов ожидает зрителей на стадионе "Энфилд". Шестикратные обладатели главного европейского кубка сыграют с рекордсменами турнира, 14-кратными победителями ЛЧ мадридским "Реалом". Это будет их юбилейная, десятая встреча в рамках этого турнира.

Впервые команды встретились в мае 1981-го, когда в финале тогда еще Кубка европейских чемпионов (бывшее название ЛЧ. - Прим. автора) в Париже "Ливерпуль" одержал минимальную победу - 1:0. Единственный гол забил защитник английского клуба Алан Кеннеди

Следующей встречи пришлось ждать 28 лет. В сезоне-2008/09 пути команд пересеклись в 1/8 финала, и там "Ливерпуль" вновь оказался лучше. Сначала подопечные Рафаэля Бенитеса обыграли "Реал" у них же дома благодаря голу Йосси Бенаюна - 1:0, а затем разгромили "сливочных" дома благодаря дублю Стивена Джеррарда, а также голам Фернандо Торреса и Андреа Доссены - 4:0.

Однако это был последний успех "Ливерпуля" в матчах с "Реалом". В 2014-м они сыграли в групповом этапе, и тогда "Реал" одержал две победы. На "Энфилде" все решили дубль Карима Бензема и гол Криштиану Роналду - 3:0. На "Сантьяго Бернабеу" Бензема отличился еще один раз - 1:0.

Майский финал 2018-го стал настоящим кошмаром для фанатов "Ливерпуля". В Киеве "Реал" одержал уверенную победу - 3:1. Это был последний большой шанс для провалившего тот матч голкипера "Ливерпуля" Лориса Кариуса, а еще игра запомнилась ранней заменой Мохаммеда Салаха из-за травмы. 

У "Реала" здорово себя проявили Бензема и Гарет Бэйл. Первый открыл счет, воспользовавшись ошибкой Кариуса, а второй оформил дубль с чудо-голом в падении через себя. У "Ливерпуля" гол престижа забил Садио Мане.

В сезоне-2020/21 команды встретились в четвертьфинале ЛЧ. Дома "Реал" одержал победу с уже любимым для себя счетом 3:1. Дубль оформил Винисиус Жуниор, еще один мяч записал на свой счет Марко Асенсио. У гостей отличился лишь Салах.

В ответной встрече на "Энфилде" зрители голов так и не дождались - 0:0. По сумме двух матчей именно "Реал" пробился в полуфинал главного евротурнира.

Ну и последний матч прошел, конечно же, в мае 2022-го. В парижском финале "Реал" одержал минимальную, но важнейшую победу - 1:0. Автором "золотого" гола стал Винисиус, навсегда вписавший свое имя в историю не только "Реала", но и Лиги чемпионов.

По итогам девяти матчей на счету "Реала" пять побед, у "Ливерпуля" - три, а еще один матч завершился ничейным исходом. Но стоит отметить, что за английским клубом остались лишь три первые игры, прошедшие в 1981 и 2009 годах. 

В этом противостоянии было забито 19 голов в соотношении 11:8 в пользу "Реала". Лучшими бомбардирами в играх между командами являются действующие лидеры "Реала" Бензема (4) и Винисиус (3).

У подопечных Юргена Клоппа должно быть приподнятое настроение после двух побед кряду в АПЛ. Команда по-прежнему занимает лишь восьмую строчку в турнирной таблице, однако ей удалось одержать две важные победы и прервать трехматчевую серию без выигрышей. Более того, впервые с октября прошлого года "Ливерпуль" одержал две сухие победы подряд.

Что касается "Реала" Карло Анчелотти, то таких больших проблем у команды не было, но это не значит, что поводов для беспокойства не было совсем. В начале года "сливочные" чуть прибуксовали, проиграв "Вильярреалу" в чемпионате и уступив "Барселоне" в Суперкубке Испании. Не так давно был и проигрыш от "Мальорки".

Столичный клуб отстает от лидирующей "Барселоны" на восемь очков в таблице Ла Лиги. Но прошедший в первой половине февраля клубный чемпионат мира вернул "Реалу" уверенность в себе. Команда завоевала титул, а затем выиграла еще два матча в чемпионате с общим счетом 6:0.

Радовать болельщиков "Ливерпуля" должно то, что команда в этом сезоне лишь раз проиграла дома. Это случилось в конце октября в матче с "Лидсом" - 1:2. А вот "Реал" в гостях проигрывал четырежды, пусть и крепким, но не самым грозным соперникам - "РБ Лейпцигу", "Райо Вальекано", "Вильярреалу" и "Мальорке".  

Свежих потерь в составе хозяев нет. По-прежнему из-за различных травм недоступны Артур, Луис Диас, Ибраима Конате и Тьяго Алькантара. Придать Клоппу оптимизма должны недавнее возвращение в строй Вирджила ван Дейка, голевая серия зимнего новичка Коди Гакпо и гол Дарвина Нуньеса в последней игре, который до этого не забивал в АПЛ три месяца. Салах, естественно, тоже в строю.

Что касается кадровых проблем "Реала", то в центре полузащиты будет недоставать сразу двоих игроков - Тони Крооса и Орельена Тчуамени. Уже привычным стало отсутствие из-за травмы левого защитника Ферлана Менди. Однако на каждую из этих позиций у Анчелотти имеется альтернатива.

"Айнтрахт" - "Наполи": взлет из ЛЕ в ЛЧ за год, устрашающая связка Осимхен - Кварацхелия

Между этими командами такой богатой истории противостояния нет. Лишь раз их пути пересекались, и это было не в главном еврокубковом турнире, а во втором, и тогда он назывался Кубком УЕФА. В настоящее время этот турнир известен как Лига Европы.

В ноябре-декабре 1994-го они встретились в третьем раунде этого турнира. Немецкий клуб одержал две победы с одинаковым счетом 1:0. В домашней игре голом отличился звездный представитель Ганы Тони Йебоа, а в гостевой единственный мяч записал на свой счет немецкий хавбек Ральф Фалькенмайер.

В текущем сезоне немецкой Бундеслиги борьба нешуточная. У тройки лидеров по 43 очка, а дальше идут вплотную команды, входящие в еврокубковую зону - 40, 39 и 38 баллов. Последний показатель как раз принадлежит "Айнтрахту", занимающему шестое место. Но учитывая скромный отрыв лидеров, до конца чемпионата еще все может измениться, и подопечные Оливера Гласнера еще могут побороться за медали:

В итальянской Серии А такой конкуренции нет, а все из-за "Наполи". Команда Лучано Спаллетти лидирует в таблице с 62 очками, добыв 20 побед в 23 матчах. Отрыв от второго места составляет 15 очков, и многие уже уверены, что ничто не помешает неаполитанцам завоевать титул в этом сезоне.

"Наполи" больше всех забивает в чемпионате Италии (56), а также меньше остальных пропускает в свои ворота (15). Сейчас им нет равных на Апеннинах, а атакующая связка Виктора Осимхена и Хвичи Кварацхелии наводит ужас на всех соперников.

У 24-летнего нигерийца 19 голов и три ассиста во всех турнирах этого сезона, а 22-летний грузин набрал статистику 12+12. В последних пяти матчах, в которых принимал участие Кварацхелия, он забил четыре мяча и сделал столько же результативных передач. Фантастика!

Если "Наполи" идет на серии из семи побед подряд в Серии А, то в последних семи официальных матчах "Айнтрахт" победил всего четыре раза. Все эти игры пришлись на начало 2023 года. К примеру, всего девять дней назад франкфуртский клуб был разгромлен "Кельном" в Бундеслиге - 0:3.

Дома команда Гласнера выступает неплохо - всего четыре поражения во всех турнирах с августа. Но банда Спаллетти вовсе проигрывала всего дважды за сезон в гостях - "Ливерпулю" (0:2) и "Интеру" (0:1). Поэтому статистика "Наполи" перебивает любые плюсы "Айнтрахта".

В прошлом сезоне "Айнтрахт" был открытием еврокубков, неожиданно став обладателем кубка Лиги Европы. "Наполи" тоже играл во втором по значимости турнире Европы, где вышел из группы со второго места, но в 1/16 финала проиграл "Барселоне" - 3:5 (1:1, 2:4). Эту же "Барселону" в четвертьфинале в итоге остановил именно "Айнтрахт" - 4:3 (3:2, 1:1).

Но спустя сезон это уже другие команды. Вероятно, что и "Айнтрахт" стал сильнее себя прошлогоднего, но прогресс "Наполи" сложно описать словами. Сейчас подопечные Спаллетти вполне могут сосредоточиться на Лиге чемпионов, зная, что в Серии А у них огромный отрыв.

Команды подходят к очному матчу в полной боевой готовности. Если задавать по этой игре один вопрос, то мы бы спросили: как "Айнтрахт" Гласнера будет сдерживать нападающих и взламывать защиту "Наполи"? Ответ на этот вопрос мы увидим уже ближайшей ночью. Быть может, и немецкий клуб многих удивит.

Фото: UEFA (1-7, 14), ФК "Реал Мадрид" (8, 9), ФК "Ливерпуль" (10), CalcioNapoli24 (11), Google (12), ФК "Наполи" (13), ФК "Айнтрахт" (15)©️

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