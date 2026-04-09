Несмотря на поражение от "Атлетико" (0:2) в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов, в "Барселоне" не собираются опускать руки, передают Vesti.kz.

Защитник каталонской команды Рональд Араухо после игры дал понять, что борьба за выход в полуфинал ещё далека от завершения.

По словам уругвайца, "Барселона" показала характер, особенно во втором тайме, когда играла в меньшинстве:

"Мы сделали всё, что могли, но этого оказалось недостаточно. После перерыва прибавили, даже вдесятером контролировали мяч, но не смогли реализовать свои моменты", – цитирую Араухо Marca.

Араухо признался, что поражение стало серьёзным разочарованием для команды, однако подчеркнул - у "Барселоны" есть все шансы изменить исход противостояния.

Также он отметил, что ключевым моментом матча стало удаление, которое заметно повлияло на развитие игры.

"Да, мы расстроены, но я уверен – мы способны отыграться. Эта команда уже не раз выходила из сложных ситуаций". "До этого у нас были моменты, тот же шанс у Маркуса Рэшфорда – забей мы тогда, игра могла бы сложиться иначе".

Впереди – ответная встреча на поле "Атлетико", и Араухо не скрывает, что задача будет крайне непростой.

Также он отметил, что команда подошла к игре не в оптимальном физическом состоянии:

"Некоторые ребята были уставшими, но возвращение игроков после травм должно добавить свежести. Главное – сохранять правильный настрой и веру". "Играть у них дома всегда тяжело. Но если кто и способен на камбэк, так это "Барса". Мы поедем туда, чтобы бороться до конца".

Напомним, что ответная встреча состоится 15 апреля, игра пройдёт на стадионе "Рияд Эйр Метрополитано" в Мадриде.

Ранее стало известно, что в "Барселоне" остались крайне недовольны судейством в матче против "Атлетико". В клубе серьёзно раскритиковали работу арбитра и не исключают возможность подачи официальной жалобы в УЕФА.