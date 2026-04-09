После поражения мадридскому "Атлетико" в Лиге чемпионов в "Барселоне" появились вопросы к игре Пау Кубарси, передают Vesti.kz.

По информации El Nacional, его удаление стало ключевым моментом встречи и напрямую повлияло на результат. В каталонском клубе обеспокоены не только этим эпизодом, но и общей тенденцией: защитник допускает ошибки именно в важных матчах.

Повторяющиеся просчёты заставляют тренерский штаб сомневаться в его надёжности в решающие моменты.

При этом в "Барселоне" не сомневаются в его таланте и потенциале, однако на уровне топ-клуба этого недостаточно – необходима стабильность.

Ситуацию усложняет усиливающаяся конкуренция. "Барселона" рассматривает варианты усиления обороны, включая возможный трансфер Алессандро Бастони, а Эрик Гарсия в последнее время демонстрирует уверенную игру и укрепляет свои позиции.

На этом фоне Кубарси уже не может считать место в стартовом составе гарантированным – теперь ему предстоит заново доказывать свою состоятельность.



Напомним, что ключевой эпизод с участием Кубарси произошёл на 44-й минуте матча с "Атлетико", когда защитник "Барселоны" получил прямую красную карточку.

Сам матч завершился поражение каталонцев со счётом 0:2, а ответная игра состоится в ночь на 15 апреля на поле "Атлетико".

Ямаль выдвинул ультиматум "Барселоне" и пригрозил уходом в ПСЖ

Ранее в "Барсеелоне" выступили с громким заявлением, выразив уверенность в камбэке.