Ямаль выдвинул ультиматум "Барселоне" и пригрозил уходом в ПСЖ

Вингер "Барселоны" Ламин Ямаль выразил недовольство текущим составом команды и выдвинул условие каталонскому клубу, сообщают Vesti.kz.

По информации Fichajes.net, 18-летний футболист считает, что в составе "сине-гранатовых" не хватает элитного нападающего, и настаивает на подписании подходящего игрока этим летом.

Если это не произойдет, Ямаль будет готов принять предложение "Пари Сен-Жермена". Французский клуб уже давно интересуются испанцем. За этот транфер парижане готовы заплатить 350 миллионов евро.

Отметим, что "Барселоне" давно приписывается интерес к форварду мадридского "Атлетико" Хулиану Альваресу. Накануне аргентинец стал героем первого четвертьфинального матча против "сине-гранатовых" на "Камп Ноу", забив в ворота соперника со штрафного.

Ямаль - воспитанник "Барселоны". В текущем сезоне вингер набрал 21+15 очков системе "гол+пас" в 41 матче за клуб.

