"Барселона" потеряла свою звезду на матч с ПСЖ в Лиге чемпионов

Нападающий "Барселоны" Рафинья получил травму подколенного сухожилия, а именно средней трети двуглавой мышцы бедра правой ноги, передают Vesti.kz.

По информации пресс-службы каталонского клуба, он будет вынужден пропустить около трех недель.

Таким образом, бразилец не поможет команде в матче с ПСЖ, который состоится 1 октября в рамках 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов.



Рафинья в нынешнем сезоне провел 7 матчей за "сине-гранатовых", забив 3 гола и отдав 2 результативные передачи. Согласно данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста оценивается в 90 миллионов евро.

28-летний вингер защищает цвета "Барселоны" с 2022 года. До этого он был игроком "Лидса", "Ренна", лиссабонского "Спортинга", "Витории Гимарайнш" и "Аваи".

В сборную Бразилии привлекается с 2021 года.

